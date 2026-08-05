Fatal accidente en San Pedro Chimay: trabajador fallece durante labores de instalación eléctrica

Una jornada laboral terminó en tragedia en la comisaría de San Pedro Chimay, sur de Mérida, donde un trabajador de la construcción perdió la vida, al caerse cuando cumplía labores de instalación eléctrica en una obra en proceso.

La víctima fue identificada con las iniciales J.M.C., de 48 años de edad, quien estaba sobre un andamio, a una altura superior a los tres metros, hacía el tendido de cableado eléctrico cuando ocurrió el accidente. De acuerdo con las primeras versiones, una de las hipótesis es que el obrero recibió una descarga eléctrica antes de perder el equilibrio, lo que ocasionó que cayera al suelo.

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Sin embargo, esa versión aún es investigada y será confirmada o descartada mediante los peritajes correspondientes. Al percatarse de la gravedad de las lesiones, sus compañeros decidieron trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hacia un hospital de Mérida, sin esperar la llegada de una ambulancia. Durante el trayecto, el trabajador presentaba abundante sangrado. Al lugar del accidente también acudió el propietario de la obra para conocer lo sucedido.

Infructuosa valoración

Al arribar al centro médico, el personal de urgencias valoró al hombre y confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se declaró oficialmente su fallecimiento a consecuencia de las severas lesiones sufridas tras la caída.

Tras el deceso, elementos de la Policía Estatal y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron, tanto al hospital como al sitio de la obra para realizar las diligencias correspondientes, recabar evidencias e iniciar la investigación que permita determinar las causas del accidente y, en su caso, deslindar responsabilidades.

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De manera preliminar, trascendió que en el lugar donde se suscitó el accidente presuntamente no se seguían las medidas de seguridad necesarias para trabajos en altura, como el uso de arnés de protección u otros sistemas de sujeción.

Sin embargo, serán las autoridades competentes quienes se encargarán de determinar si existieron omisiones en materia de seguridad laboral tras concluir las investigaciones.