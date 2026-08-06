Mujer derrapa en su motocicleta tras presunta persecución de su expareja en Progreso

Un presunto caso de acoso y violencia de género generó indignación en el puerto de Progreso, luego que un hombre presuntamente persiguió y ocasionó que su expareja derrapara cuando se transportaba en motocicleta, a pesar de una orden judicial que le prohíbe acercarse a la mujer.

De acuerdo con información recabada, los hechos ocurrieron cuando la mujer concluyó su jornada laboral y salió de las inmediaciones de la Casa de la Cultura. En ese momento, el individuo comenzó a seguirla a bordo de una motocicleta, se colocó de manera insistente en su camino y trataba de impedir que continuara su marcha.

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Durante la persecución el agresor intentó arrebatarle las llaves del vehículo e incluso logró apagar el motor de la motocicleta en movimiento. La afectada le reclamó su conducta y le recordó que hay una medida de restricción que le impide acercarse a ella; sin embargo, el hombre ignoró esa disposición.

La mujer consiguió encender nuevamente la motocicleta y trató de alejarse con dirección al Parque Morelos. Al disminuir la velocidad en un reductor vial, el sujeto volvió a alcanzarla, la acorraló, presuntamente ocasionó que derrapara y cayera sobre el pavimento.

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El incidente generó preocupación entre testigos y ciudadanos, quienes solicitaron la intervención de las autoridades para garantizar la seguridad de la afectada y el cumplimiento de las medidas de protección vigentes.

Usuarios de las sociales reaccionaron para exigir que se investiguen los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se proceda conforme a la ley para evitar que la violencia escale y ocurra una tragedia mayor.