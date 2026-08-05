Catean y aseguran seis predios al Sur de Mérida por presunto narcomenudeo

Un amplio operativo de seguridad que se llevó a cabo durante la madrugada de ayer culminó con el aseguramiento de seis predios en la colonia El Roble Agrícola, sur de Mérida, como parte de una investigación relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo.

Las diligencias fueron en cumplimiento de una orden judicial de cateo en la calle 28 entre 77 y 79, donde autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un importante dispositivo para garantizar la seguridad durante las inspecciones y preservar la escena.

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Como parte de la diligencia, las fuerzas de seguridad cerraron completamente la circulación vehicular y peatonal en el perímetro intervenido, mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las diligencias correspondientes en los inmuebles señalados.

Sorpresa para vecinos

Entre los predios asegurados está una tienda de abarrotes, que quedó bajo resguardo de las autoridades junto con otros cinco inmuebles contiguos, en tanto concluyen los trabajos periciales.

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La presencia de numerosas patrullas y elementos fuertemente armados llamó la atención de los vecinos de la zona, quienes observaron la movilización desde las primeras horas del día y permanecieron atentos al desarrollo del operativo. Las autoridades no dieron a conocer el resultado oficial de las diligencias, por lo que aún se desconoce si durante los cateos fueron aseguradas sustancias ilícitas o si hubo personas detenidas.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes emitan un informe con los resultados del operativo y los avances de la investigación.