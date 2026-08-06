Jóvenes en motocicleta derrapan sobre la avenida 30 de Playa del Carmen; mujer resulta lesionada

Un accidente de motocicleta registrado la madrugada de este jueves sobre la avenida 30 con calle 76, a la altura del mercado de la colonia Luis Donaldo Colosio, dejó como saldo una mujer lesionada y daños materiales en la unidad en la que viajaba junto con otro joven.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar de los hechos, ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca Vento, de 300 centímetros cúbicos, cuando ocurrió el percance. La unidad circulaba sobre la avenida 30 en dirección de norte a sur cuando, presuntamente, el conductor perdió el control debido a que la carpeta asfáltica se encontraba mojada por las lluvias registradas durante las primeras horas del día.

Noticia Destacada Pipa de agua impacta y arrolla a motociclista en Ruta 5 de Cancún; testigos intentan linchar al chofer

Las condiciones resbaladizas del pavimento provocaron que la motocicleta derrapara de manera repentina, ocasionando que tanto el conductor como su acompañante fueran proyectados contra la superficie de rodamiento. Testigos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlos y dieron aviso al número de emergencias 911 para solicitar apoyo médico.

A consecuencia de la caída, la acompañante sufrió una lesión en una de las piernas, por lo que minutos después arribó una ambulancia de Protección Civil. Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer y realizaron una valoración completa para descartar lesiones de mayor gravedad.

Tras la revisión, el personal de emergencias determinó que la lesionada no requería ser trasladada a un hospital, debido a que las heridas que presentaba no comprometían su estado de salud, por lo que permaneció en el sitio junto con el conductor mientras concluían las diligencias correspondientes.

Noticia Destacada Volcadura en la Zona Hotelera de Cancún termina con una mujer golpeando a su pareja

Posteriormente, elementos de Tránsito Municipal llegaron al lugar para tomar conocimiento del accidente, y al no observar otro vehículo involucrado procedieron a retirarse de la zona. Familiares del motociclista se encargaron de las maniobras para el retiro de la motocicleta y restablecer por completo la circulación vehicular en ese tramo de la avenida 30.

El incidente únicamente dejó daños materiales en la motocicleta y una persona lesionada que fue atendida en el lugar, sin que fuera necesario su traslado a un centro hospitalario. Las autoridades de Tránsito documentaron lo ocurrido como parte del procedimiento.