Conductor ebrio protagoniza accidente en Ciudad Caucel y se queda dormido sobre la banqueta

Una combinación de alcohol, cansancio e imprudencia volvió a ocasionar un accidente vial en el poniente de Mérida, luego que un conductor presuntamente en estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó fuera de la carpeta asfáltica en el fraccionamiento Ciudad Caucel.

El percance ocurrió en la avenida 114, donde, de acuerdo con los primeros informes, el guiador, originario de la Ciudad de México, transitaba a bordo de un automóvil Dodge Attitude color plata cuando la somnolencia derivada del consumo de bebidas alcohólicas le hizo perder el control del volante.

Sin posibilidad de corregir el trayecto, la unidad abandonó la cinta asfáltica y avanzó sin control hasta internarse en el camellón central de la avenida, donde impactó contra el terreno y la vegetación. El fuerte golpe dejó el vehículo con severos daños en toda la parte frontal.

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Quienes presenciaron el accidente solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia a través del número 9-1-1. Al llegar al sitio, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) encontraron una escena poco común: sobre el techo del automóvil permanecía una botella de bebida alcohólica, indicio que reforzó la presunción de que el conductor manejaba bajo los influjos del alcohol.

La sorpresa aumentó cuando los agentes localizaron al responsable recostado y profundamente dormido a unos metros del vehículo, sobre la vía pública, luego de haber salido por sus propios medios del automóvil siniestrado.

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Técnicos en urgencias médicas de la Policía Estatal le proporcionaron los primeros auxilios en el lugar y determinaron que, a pesar de lo aparatoso del accidente, no presentaba lesiones que pusiera en peligro su vida.

Posteriormente, los oficiales acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y el peritaje de tránsito. El automóvil fue retirado con el apoyo de una grúa y trasladado al corralón de la corporación, mientras que el conductor fue retenido y puesto a disposición de la autoridad competente para el deslinde de responsabilidades y la aplicación de las sanciones correspondientes por su presunta conducción bajo los efectos del alcohol.