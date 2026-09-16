Niños viven desgarrador momento tras hallar sin vida a su madre en su casa en Kanasín

Una tragedia conmocionó a una familia del fraccionamiento Encinos, del municipio de Kanasín, luego que dos menores regresaron de la escuela y encontraron a su madre, de 33 años de edad, sin vida dentro de su domicilio.

Los hechos ocurrieron en un predio ubicado en la esquina de las calles 23-J con 2-C, donde los menores se llevaron la desagradable sorpresa al ingresar a su vivienda y descubrir a su madre sin vida. Ante la situación, niños solicitaron ayuda e hicieron el reporte a las autoridades policiacas a través de los números de emergencias 9-1-1.

Agentes de la Policía Municipal de Kanasín acudieron al sitio y confirmaron el hecho, de modo que procedieron a delimitar el área y solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes. Personal especializado se encargó de las diligencias en el domicilio, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para practicarle la autopsia de ley.

Las autoridades no informaron oficialmente la causa de muerte ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el fallecimiento. Aunque en el lugar surgieron versiones sobre una posible decisión personal, esa hipótesis no fue confirmada oficialmente. Serán las investigaciones y los resultados de la necropsia los que permitan establecer qué ocurrió. Lo que sí es un hecho, es que los menores quedaron en el desamparo.