Vapeadores disparan consultas por adicciones entre adolescentes en Yucatán

El consumo de vapeadores entre adolescentes dejó de ser una tendencia pasajera y se convirtió en un problema que preocupa a las autoridades de salud de Yucatán, ante el aumento de casos relacionados con adicciones y afectaciones a la salud mental.

De acuerdo con Raúl Pérez Martínez, director del Instituto de Salud Mental de Yucatán, las consultas en los centros de atención prácticamente se triplicaron, al pasar de un promedio de dos a casi seis casos diarios.

“Las consultas de primera vez aumentaron de 808 en el 2024 a mil 4 en el 2025 y, hasta julio del 2026, ya sumaban 932, comportamiento que mantiene una tendencia ascendente”, indicó el también comisionado estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones.

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Mayor demanda por consumo de sustancias

El incremento también se refleja en los tratamientos concluidos. De acuerdo con las cifras presentadas, pasaron de 100 en el 2024 a 163 en lo que va del 2026, lo que muestra una mayor demanda de servicios especializados para atender problemas relacionados con el consumo de sustancias.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud de Yucatán puso en marcha la estrategia Aliados por la Vida, mediante la cual se busca integrar en una misma ruta las acciones de salud mental y prevención de adicciones.

El profesional abundó que el esquema contempla la participación de instituciones, escuelas, familias y autoridades municipales.

Uno de los principales mecanismos es el protocolo de alerta temprana DACA -Detecta, Asegura, Contacta y Acompaña-, mediante el cual docentes, padres y cuidadores reciben capacitación para identificar conductas de riesgo, entre ellas intentos suicidas, cutting y consumo de sustancias.

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Pérez Martínez indicó que los casos pueden ser canalizados a través de la línea 8001089000.

Manifestó que la estrategia también incluye programas como Agentes de Vida, Semáforo Emocional y Entorno Seguro.

Además, mediante la prueba Posit, integrada por 81 reactivos, se ha evaluado con consentimiento informado a más de 52 mil estudiantes, de los cuales cerca de 3 mil fueron identificados con algún riesgo global o relacionado con el consumo y, en consecuencia, derivados a valoración especializada.

El profesional expresó que la atención se complementa con la Red Uneme-Cecosama, que cuenta con seis centros en Yucatán: tres en Mérida -en las colonias Bojórquez, Mayapán y Subincancab- y otros en Tizimín, Valladolid y Ticul.

La estrategia también involucra a más de 32 organismos e instituciones, además de municipios como Mérida, Izamal, Valladolid y Progreso, mediante mesas trimestrales y capacitación continua a psicólogos municipales.