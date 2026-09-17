Hombre de 57 años pierde la vida frente a su casa tras acudir a consulta médica en Tizimín

Algo que parecía ser el regreso a casa después de una consulta médica terminó en tragedia, cuando un hombre de unos 57 años de edad perdió la vida de manera repentina al momento de llegar a su domicilio, ubicado en la calle 37-A entre 66 y 68 de la colonia Benito Juárez de la ciudad de Tizimín.

La presencia de varias unidades de emergencia y posteriormente de las autoridades generó alarma entre los vecinos. De acuerdo con información recabada, el hombre acudió previamente a una consulta médica y, tras concluirla, regresó a su vivienda acompañado por sus familiares, a bordo de un automóvil.

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Todo transcurría con normalidad hasta que llegaron al domicilio. Al bajar del vehículo para dirigirse a su casa, el hombre repentinamente se desplomó y cayó al suelo, quedó tendido a un costado de la unidad. Vecinos que presenciaron la escena solicitaron la intervención de los servicios de emergencia, al percatarse que el hombre no reaccionaba.

Arribaron elementos de la Policía Municipal y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), junto con técnicos en urgencias médicas, quienes intentaron proporcionar los primeros auxilios al quincuagenario. Sin embargo, a pesar de la rápida movilización, solo se pudo confirmar que el hombre había dejado de existir.

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El fallecimiento causó consternación entre familiares y vecinos, quienes permanecieron en las inmediaciones mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes. La zona fue delimitada por los agentes policiacos para preservar el lugar y posteriormente se notificó a la Fiscalía General del Estado y al Servicio Médico Forense.

Luego de las indagatorias para recopilar datos y evidencias por parte de los ministeriales para tratar de establecer cómo ocurrieron los hechos, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las labores para el levantamiento del cuerpo y proceder con la autopsia de rigor. Los primeros reportes indican que el hombre se desplomó de manera repentina justo después de descender del automóvil.