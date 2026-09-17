Caen dos hombres armados en Jardines del Norte, Mérida; les aseguran 23 cartuchos

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron a dos hombres en el fraccionamiento Jardines del Norte en Mérida donde presuntamente les aseguraron un arma de fuego y 23 cartuchos útiles, motivo por el cual quedaron a disposición de autoridades federales.

Los detenidos, identificados como José “N” y Ramón “N”, fueron interceptados cuando estaban a bordo de un vehículo en las inmediaciones del mencionado fraccionamiento. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), durante la intervención de los agentes estatales se les hizo una revisión y dentro de una mochila les encontraron un arma de fuego junto con 23 cartuchos útiles.

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Ante el hallazgo, ambos hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, que posteriormente presentó el caso ante un juez de Control. La Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Yucatán presentó los datos de prueba recabados durante las investigaciones y los acusados fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerán privados de su libertad mientras continúa el proceso judicial. Se estableció además un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá recabar y presentar nuevos elementos relacionados con el caso.

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Las autoridades no informaron qué actividad hacían los dos hombres antes de su detención ni las circunstancias específicas que derivaron en la revisión del vehículo. Ambos sujetos mantienen su presunción de inocencia mientras no haya una sentencia condenatoria dictada por la autoridad judicial.