Descubren en Bolivia una nueva especie de felino: es la primera descrita en más de 100 años

Un equipo internacional de científicos identificó en los bosques nublados de los Yungas de Bolivia una nueva especie de felino silvestre, un hallazgo que representa la primera descripción de un gato completamente nuevo para la ciencia en más de 100 años.

El animal recibió el nombre científico de Leopardus tilcayo, también conocido como gato tilcayo, y fue confirmado como una especie distinta mediante análisis genómicos de ejemplares actuales y material conservado en museos.

La investigación, publicada este 17 de septiembre en la revista Current Biology, concluyó además que varios felinos considerados anteriormente parte de una misma especie pertenecen en realidad a grupos diferentes.

¿Cómo es el nuevo felino descubierto en Bolivia?

El Leopardus tilcayo es un gato silvestre de pequeñas dimensiones. El ejemplar estudiado mide alrededor de 46 centímetros desde la cabeza hasta el final del cuerpo y pesa cerca de 1.4 kilogramos, por debajo del peso promedio de muchos gatos domésticos.

Entre sus principales características destacan sus manchas de mayor tamaño, una cola larga y delgada y diferencias genéticas que permitieron separarlo de otros felinos conocidos como oncillas o tigrillos.

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El ejemplar que ayudó a confirmar la especie es un macho de aproximadamente 10 años que vive en el refugio de vida silvestre Senda Verde, en Bolivia. Llegó al santuario después de haber permanecido con una familia que inicialmente creyó que se trataba de un gato doméstico.

ADN permitió confirmar que se trataba de una especie diferente

Los investigadores compararon genomas completos de **38 individuos del género **Leopardus y determinaron que el gato tilcayo se separó evolutivamente de otros felinos hace aproximadamente 1.4 millones de años.

El estudio también llevó a los científicos a reconocer cinco especies dentro de un grupo que durante años se consideró mucho menos diverso.

El nombre “tilcayo” proviene de la forma en que comunidades locales de Bolivia llaman al animal, término que los investigadores decidieron conservar como reconocimiento al conocimiento de los habitantes de la región.

🔵 #GrupoFides | #ANF Un equipo internacional de científicos identificó en los Yungas de Bolivia una nueva especie de felino silvestre, el Leopardus tilcayo o gato tilcayo. Se trata de la primera descripción de un nuevo gato salvaje en más de un siglo, hallado a partir del… pic.twitter.com/H9TgaSzNcl — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) September 17, 2026

Científicos buscan saber cuántos gatos tilcayo existen

Por ahora se desconoce el tamaño de la población silvestre de Leopardus tilcayo y gran parte de su comportamiento continúa sin documentarse.

Investigadores trabajan con cámaras trampa en los Yungas para conocer su distribución, alimentación, reproducción y necesidades de hábitat.

El hallazgo también abre nuevas interrogantes sobre la diversidad de pequeños felinos de América Latina, un grupo menos estudiado que especies de mayor tamaño como jaguares, pumas o leones, y cuya clasificación podría cambiar conforme avancen los estudios genéticos.

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