Exalcalde de Chichimilá regresa al Cereso de Ebtún en Valladolid tras acusaciones de fraude

El exalcalde de Chichimilá Samuel U.P. ingresó nuevamente al Cereso de Ebtún, Valladolid, luego de que fuera detenido mediante una orden de aprehensión relacionada con un presunto fraude cometido en agravio de un empresario, actualmente fallecido.

De acuerdo con la información trascendida, el proceso judicial habría sido iniciado por el empresario antes de su fallecimiento y posteriormente retomado por uno de sus hijos, quien dio seguimiento al caso.

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Según la acusación, los hechos se remontan al periodo en que Samuel U.P. se desempeñaba como presidente municipal, cuando presuntamente habría solicitado dinero al empresario para cubrir la nómina del Ayuntamiento, ofreciendo como garantía propiedades que, según la denuncia, no existían.

El caso se suma a otros señalamientos judiciales que enfrenta el exalcalde. El pasado 25 de agosto, de acuerdo con información referida de los estrados del Centro de Justicia Penal Federal en Yucatán, un tribunal federal de apelaciones confirmó el auto de vinculación a proceso contra Samuel U.P. y Desert Iván M.B.por el presunto delito de peculado relacionado con 21 millones de pesos. Ambos habían impugnado la resolución y, conforme a lo trascendido, el juicio correspondiente comenzaría en octubre.

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Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer públicamente la identidad del empresario que promovió originalmente la denuncia.