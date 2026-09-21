Rayo impacta la Iglesia de San Bernardino de Siena en Valladolid; suspenden misas al interior del templo

Las misas y actividades religiosas al interior de la Iglesia de San Bernardino de Siena, en Valladolid, Yucatán, fueron suspendidas temporalmente luego de que un rayo impactara el inmueble, como medida preventiva para proteger a los asistentes.

El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre y, tras el impacto, se realizó una inspección para determinar las condiciones en las que se encuentra el templo y establecer las medidas de seguridad correspondientes.

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El Ayuntamiento de Valladolid informó que este domingo 20 de septiembre se llevó a cabo una revisión del inmueble, en la que se determinó que no presenta indicios de riesgo de colapso y que las afectaciones observadas son menores y superficiales.

No obstante, la autoridad municipal señaló que se mantendrán las medidas preventivas recomendadas por Protección Civil mientras continúan las revisiones y las gestiones correspondientes ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

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Por esta situación, las misas y demás actividades religiosas permanecerán temporalmente suspendidas al interior del templo principal. Sin embargo, los servicios religiosos continuarán realizándose de manera normal en los corredores laterales de la iglesia, en espacios previamente habilitados para garantizar la seguridad de los asistentes.

El Ayuntamiento de Valladolid pidió a la comunidad respetar las áreas delimitadas y atender las indicaciones preventivas mientras concluyen las revisiones relacionadas con las afectaciones ocasionadas por el impacto del rayo.