Quintana Roo acumula más de 16 mil delitos contra el patrimonio en ocho meses de 2026

En los primeros ocho meses del año se acumularon 16 mil 16 hurtos contra el patrimonio, un promedio de casi 2 mil casos mensuales, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El registro contabilizó 2 mil 32 casos en enero, mil 882 (febrero), 2 mil 146 (marzo), mil 959 (abril), mil 932 (mayo), 2 mil 75 (junio), 2 mil 37 (julio) y mil 953 (agosto).

Al revisar algunos de los principales delitos: se contabilizaron 6 mil 925 robos en general, entre ellos 972 a negocio, de los cuales 370 fueron con violencia; además de 658 a casa-habitación y 926 a transeúnte, 272 de estos últimos cometidos con violencia.

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Y las cifras oficiales podrían estar muy lejos de mostrar la verdadera dimensión del problema, pues el propio SESNSP aclara que su estadística se construye a partir de carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías, por lo que no representa todos los delitos ocurridos.

Como referencia, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026 estimó que 92.9% de los delitos en Quintana Roo no fue denunciado o no derivó en carpeta. Esto significa que el número real de robos debe ser mayor al reportado oficialmente.

En Cancún, la percepción ciudadana coincide con este escenario. Vecinos han denunciado públicamente presuntos robos de autopartes en Gran Plaza, así como hechos en zonas comerciales de avenida La Luna, avenida Kohunlich y fraccionamientos como Andalucía.

La Gran Plaza se ha convertido en un blanco fácil de los amantes de lo ajeno / Liza Vera

“A mí abrieron mi carro ahí en la Gran Plaza. Me robaron la llanta de refacción y echaron a perder todas las cerraduras y era de día”, relató una víctima.

Otros residentes alertaron sobre presuntos robos a viviendas y la presencia de personas o vehículos que consideran sospechosos.

Sin embargo, los propios vecinos advirtieron que no se debe acusar ni identificar públicamente a una persona como delincuente sin pruebas.

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“Eso corresponde a la víctima, denunciar los hechos y a la autoridad investigar, pero de que está con todo la inseguridad, lo está”, dijo Rosalba N.

La preocupación es que este delito se está convirtiendo en una experiencia cotidiana: casas, vehículos, negocios y peatones aparecen entre los blancos, mientras una parte importante de los casos ni siquiera llega a las estadísticas.

“Hay otro ladrón de casa-habitación por el área de fraccionamientos de las Torres, se supone que hay cámaras, pero a lo mejor no sirven”, ironizó un comerciante.

Pese a la alta tasa de hechos, ciudadanos aseguran que no se debe acusar sin pruebas / Liza Vera

También han exhibido a mototaxistas que robaron en una tienda de Andalucía y otro en la Gran Plaza que hurtaba pilas de autos, a ese ya lo agarraron”, dijo otro ciudadano de nombre Francisco.

Apenas esta semana un vecino estuco a punto de será asaltado por dos personas en moto, lo encañonaron y todo, pero creo que no denunció”, reveló otro ciudadano.