Conductor intenta escapar del alcoholímetro y casi atropella a un policía en Mérida

Un hombre identificado como Marco Antonio B. Ch. fue imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, luego de que presuntamente intentara atropellar a un elemento policiaco durante un filtro de alcoholimetría en el poniente de Mérida.

Los hechos que derivaron en el proceso penal ocurrieron el pasado 21 de agosto, sobre la avenida 26 del fraccionamiento Villamagna II, donde agentes mantenían instalado un operativo para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con los datos asentados en la causa penal 516/2026, Marco Antonio B. Ch. circulaba a bordo de un automóvil Honda Accord cuando fue detenido en el filtro para realizarle una prueba de alcoholemia.

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El resultado fue positivo. Sin embargo, cuando un agente se colocó frente al vehículo para indicarle al conductor que se orillara, el hombre presuntamente aceleró de manera intencional.

El automóvil embistió al policía, quien fue proyectado sobre el capirote del vehículo y posteriormente cayó sobre la cinta asfáltica. El impacto le ocasionó diversas lesiones.

Tras los hechos, el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), que posteriormente presentó los datos recabados ante la autoridad judicial.

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En la audiencia inicial, realizada ante el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, con sede en Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación contra Marco Antonio B. Ch. por homicidio calificado en grado de tentativa.

Durante la diligencia, la representación social expuso los datos de prueba y solicitó que el acusado fuera vinculado a proceso.

No obstante, el imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando el Juez de Control determine si existen elementos suficientes para continuar el proceso penal en su contra.

Mientras se define su situación jurídica, el juzgador impuso diversas medidas cautelares, entre ellas la colocación de un localizador electrónico, firma periódica mensual ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares y la prohibición de salir del estado de Yucatán.

También deberá permanecer bajo el cuidado y vigilancia de dicha autoridad y tiene prohibido acercarse al agente policiaco involucrado o a su domicilio. Estas disposiciones permanecerán vigentes durante el tiempo que se prolongue el proceso legal.