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Muere trabajador de limpieza dentro de la biblioteca del ISSSTE en Mérida

El trabajador de 38 años habría sufrido un malestar mientras realizaba sus labores en la biblioteca del ISSSTE ubicada en la colonia Pensiones.

Por Redacción Por Esto!

23 de sept de 2026

1 min

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Trabajador de 38 años muere en la biblioteca del ISSSTE de Mérida
Trabajador de 38 años muere en la biblioteca del ISSSTE de Mérida / Cortesía

Una mañana de trabajo terminó en tragedia en la colonia Pensiones de Mérida, luego de que un trabajador de limpieza, de 38 años, perdió la vida mientras se encontraba realizando sus actividades dentro de la biblioteca del ISSSTE.

El hecho se registró cerca de las 8:00 horas de este miércoles, cuando el hombre habría presentado un malestar repentino mientras desempeñaba sus labores. A pesar de la situación, ya no fue posible que continuara con su trabajo y se confirmó su fallecimiento en el lugar.

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La emergencia generó la movilización de elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron a las instalaciones ubicadas en la colonia Pensiones para tomar conocimiento de lo ocurrido y resguardar el sitio.

También arribó personal del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

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El inmueble fue acordonado mientras se desarrollaban las actuaciones de las autoridades, con el propósito de recabar información que permita establecer cómo ocurrieron los hechos.

De manera preliminar, se indicó que el trabajador habría sufrido un infarto; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante los estudios forenses correspondientes, que determinarán oficialmente la causa de muerte.

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