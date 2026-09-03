Hombre reclama el cambio de su hija en una tienda de Celestún y termina con un arpón clavado en el rostro

En Celestún, una discusión que inició por un supuesto cambio incompleto terminó en una riña familiar y con un hombre lesionado de consideración, luego que presuntamente fue atacado con un arpón que quedó incrustado en su rostro.

Los hechos se registraron en la zona sur del puerto, cerca de las instalaciones de una congeladora denominada Hulkin (destello del sol). De acuerdo con los primeros reportes, una menor acudió a una tienda del sitio y, al salir del establecimiento, presuntamente se percató que no recibió completo su cambio. Al no obtener la diferencia que reclamaba, regresó a su domicilio y relató lo que ocurrió a sus familiares.

Posteriormente, su padre acudió al negocio para reclamar el dinero. Sin embargo, el intercambio de palabras subió de tono y, presuntamente, un familiar de la propietaria salió del inmueble con un arpón en mano, con el que atacó al hombre.

Noticia Destacada Intentan extorsionar a mujer en Playa del Carmen con falso secuestro de su hijo

El proyectil alcanzó al afectado en el rostro y quedó incrustado a la altura del cigomático derecho, en la zona de la mejilla, que le ocasionó una lesión grave. Los gritos de la menor alertaron a otros familiares del lesionado, quienes acudieron a la tienda. Lejos de calmarse la situación, se desató una riña colectiva entre integrantes de ambas familias.

Agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar para intentar controlar el enfrentamiento y separar a los involucrados. Según versiones recabadas, la confrontación se prolongó durante varios minutos.

Más tarde, paramédicos llegaron a bordo de una ambulancia, proporcionaron los primeros auxilios al hombre lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General Agustín O’Horán, en Mérida, para una atención médica especializada.

Noticia Destacada Se registra volcadura de un camión de pasajeros en Sotuta; reportan al menos 10 heridos

De manera preliminar, se informó que el lesionado estaba consciente y fuera de peligro. Se desconoce la situación legal y el paradero de la persona señalada como presunta causante de la agresión.

Las autoridades correspondientes deberán llevar a cabo las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades legales que correspondan.

Lo que comenzó como un reclamo por un supuesto cambio incompleto terminó con un hombre hospitalizado y una riña que movilizó a equipos de seguridad y emergencia en el puerto ubicado en el poniente de la entidad.

Esa población aún vive el luto del fallecimiento de dos adolescentes el lunes cuando derraparapó la moto en la que viajaban en la avenida principal y los golpes que sufrieron les cobradon la vida.