Catean vivienda en la Región 216 de Cancún; mantienen en reserva el motivo de la intervención

Un operativo de cateo se realizó la tarde de este jueves en un domicilio de la Región 216 de Cancún, donde autoridades ministeriales, con apoyo de fuerzas federales, intervinieron una vivienda como parte de una investigación en curso.

La diligencia tuvo lugar en un inmueble ubicado sobre la calle Río Uribe, en su cruce con Mar Tirreno, a una cuadra de la avenida 20 de Noviembre. La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras se desarrollaban las acciones al interior de la propiedad.

De acuerdo con la información disponible, la orden de cateo fue emitida por un juez de control, lo que permitió el ingreso del personal encargado de las investigaciones. Mientras tanto, elementos de la Marina y de la Guardia Nacional establecieron un perímetro de seguridad para restringir el paso de personas y vehículos en los alrededores del inmueble.

Durante el despliegue, el movimiento de unidades oficiales y personal armado llamó la atención de vecinos, quienes observaron el desarrollo de la diligencia sin que se registraran incidentes. El acceso al domicilio permaneció bajo resguardo mientras peritos y agentes ministeriales realizaban diversas inspecciones.

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Hasta la publicación de esta nota no se había informado el motivo específico que originó el cateo. Las autoridades mantienen bajo reserva si la investigación está relacionada con presuntas actividades de narcomenudeo, trata de personas u otro tipo de delito.

Tampoco se confirmó si durante la intervención fueron localizadas personas dentro del inmueble o si se efectuaron detenciones. De igual forma, no se ha dado a conocer si fueron asegurados objetos, vehículos, sustancias u otros indicios que pudieran formar parte de la carpeta de investigación.

El operativo concluyó tras varias horas de trabajo, mientras las unidades participantes abandonaban paulatinamente el sitio. La circulación en las calles cercanas volvió a la normalidad una vez que fue retirado el dispositivo de seguridad.

Se espera que en las próximas horas se emita información oficial para esclarecer los resultados del cateo y determinar si la diligencia derivó en aseguramientos o acciones legales adicionales relacionadas con la investigación.