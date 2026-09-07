Tragedia en el bulevard Playa del Carmen: Hombre muere al ser atropellado por un conductor

Un hombre perdió la vida, al ser atropellado esta noche por un automóvil sobre el bulevar Playa del Carmen, a la altura de la avenida 28 de Julio y la colonia Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien pretendía cruzar la carretera federal.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo sobre la carretera federal a unos metros del puente elevado para peatones, donde el ciudadano prefirió arriesgarse que cruzar la vía por el puente elevado.

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De acuerdo a testigos, el peatón que perdió la vida desafió a la muerte y cruzó la vía frente a una gasolinera para llegar al otro extremo donde funciona una tienda Oxxo, a pesar de contar con un puente peatonal en el área donde fue impactado por un vehículo que avanzaba con luz verde y salió proyectado a varios metros.

Testigos al presenciar el lamentable hecho de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades municipales a través del 911, al lugar llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes de inmediato lo auxiliaron, debido a la gravedad de su estado de salud lo trasladaron de emergencia a un hospital.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, el hombre falleció poco después de su ingreso al hospital.