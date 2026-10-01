Primaria de Valladolid lleva tres días sin clases por un presunto adeudo con la CFE

Por falta de energía eléctrica, alumnos de la escuela primaria No. 5, ubicada al Norte de Valladolid, cumplieron ayer tres días sin clases.

En el turno vespertino, el plantel lleva el nombre de Ramón Navarrete Rosado y tampoco ofrece actividades escolares debido a la falta del servicio.

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Padres y madres de familia de ambos turnos señalaron que decidieron no enviar a sus hijos, debido a que sin electricidad no funcionan los ventiladores ni los equipos de aire acondicionado, por lo que el calor dentro de las aulas resulta insoportable.

La falta de energía también afecta el suministro de agua en los baños, debido a que las bombas no funcionan, lo que dificulta mantener las condiciones de higiene en el plantel.

Mientras se resuelve la situación, las tareas son enviadas a los alumnos mediante grupos de WhatsApp, por lo que padres y madres de familia piden a las autoridades correspondientes que se resuelva pronto la situación, ya que la falta de electricidad ha interrumpido las actividades escolares, además de afectar las condiciones de temperatura, higiene y convivencia de los estudiantes.

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Trascendió que personal de la escuela acudió a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar el restablecimiento del suministro, pero se les indicó que será necesario cubrir un adeudo que se tiene desde hace un tiempo.