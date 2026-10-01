Gusano barrenador en Yucatán: confirman 2 nuevos casos en personas y hay 90 animales infestados

El gusano barrenador del ganado (GBG) mantiene abiertos dos frentes en Yucatán: la Secretaría de Salud (SSY) confirmó dos nuevos casos de miasis en personas, con lo que el acumulado estatal llegó a 49, mientras que los registros zoosanitarios contabilizan 90 animales todavía infestados, 41 de ellos solamente en Mérida.

Los nuevos pacientes humanos fueron incorporados al Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica con corte al 25 de septiembre, una semana después de que Yucatán registraba 47 casos. Esto representa un aumento semanal de 4.3%.

En todo México se añadieron 17 casos en siete días, al pasar de 692 a 709 pacientes confirmados desde que comenzó la vigilancia de esta infestación en el 2025.

El incremento semanal nacional fue de aproximadamente 2.5%. Una semana antes, el registro oficial contabilizaba 692 casos distribuidos en 27 entidades.

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La actualización también incorporó una nueva defunción correspondiente a Veracruz, que acumula dos. Con ello, el registro nacional llegó a cinco fallecimientos notificados entre pacientes con miasis por Cochliomyia hominivorax durante el 2026. Yucatán figura entre las entidades con una defunción reportada, junto con otros estados que aparecen en la vigilancia epidemiológica federal.

Sin embargo, no debe atribuirse automáticamente cada fallecimiento al gusano barrenador como causa directa. La vigilancia médica ha documentado pacientes con enfermedades adicionales y los análisis epidemiológicos distinguen entre morir teniendo miasis y morir como consecuencia directa de ella.

Un estudio sobre los primeros 204 casos mexicanos encontró múltiples enfermedades concurrentes entre la mayoría de pacientes analizados.

Dos contagios más en Yucatán

Los dos nuevos registros elevaron de 47 a 49 el número acumulado de pacientes yucatecos. El primer caso humano de GBG en Yucatán fue confirmado en agosto del 2025.

Con los datos entregados, la Península suma 91 casos humanos desde 2025: 49 en Yucatán, 29 en Quintana Roo y 13 en Campeche.

Sólo en la actualización más reciente se confirmaron tres nuevos enfermos peninsulares: dos en Yucatán y uno en Quintana Roo.

A escala nacional, los 709 casos acumulados representan una expansión considerable respecto de 2025. El reporte señala que 117 correspondieron al año pasado y 592 han sido registrados durante 2026.

La enfermedad también se ha extendido territorialmente. Sólo cuatro entidades –Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora– permanecen sin casos humanos en el corte proporcionado.

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Mérida concentra los casos animales

El panorama pecuario añade otra dimensión. Al 28 de septiembre, Yucatán mantenía 90 animales con infestación activa, de acuerdo con las cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) incluidas en el material revisado.

De ellos, 41 estaban en Mérida, por lo que la capital yucateca concentraba aproximadamente el 46% de todos los casos activos del estado. Tizimín aparecía en segundo lugar con seis animales infestados; Oxkutzcab, Ticul y Umán tenían cuatro cada uno, mientras Dzilam González, Kanasín y Panabá reportaban tres.

La presencia activa se extendía a por lo menos 25 municipios, desde localidades ganaderas del Oriente y Sur hasta municipios de la zona metropolitana y la costa.

En acumulados, Yucatán registra 3 mil 100 animales afectados desde la llegada de la plaga (en noviembre del 2024), cifra que lo coloca, de acuerdo con los datos proporcionados, detrás de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

La persistencia de casos explica que las autoridades federales mantengan acciones de inspección, vigilancia de movilización animal, tratamiento de heridas y liberación de moscas estériles. Senasica informó previamente que Yucatán se encuentra entre las entidades donde operan puntos y rutas especiales de inspección para frenar la dispersión.

No es sólo un problema del ganado

La miasis ocurre cuando la mosca Cochliomyia hominivorax deposita huevos principalmente en heridas abiertas. Al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo.

Por ello, el riesgo no está limitado a bovinos. Puede afectar otros animales domésticos y también a personas, especialmente cuando existen heridas expuestas, dificultades de movilidad, enfermedades crónicas o condiciones que dificultan el cuidado adecuado de lesiones.

El análisis publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre los primeros casos mexicanos encontró que 71.8% correspondía a hombres, la edad promedio era de 61.1 años y 76.7% presentaba al menos otra condición médica concurrente. Las extremidades inferiores fueron el sitio afectado con mayor frecuencia.