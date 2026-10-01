“Servir a nuestro pueblo es el mayor honor de mi vida”: Joaquín Díaz Mena cumple dos años como Gobernador de Yucatán

Este 1 de octubre de 2026 se cumplen dos años del inicio del periodo constitucional 2024-2030 de Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán, luego de que asumiera el cargo en 2024.

El mandatario estatal recordó que su administración llegó al Gobierno de Yucatán después de la elección del 2 de junio de 2024, cuando más de 629 mil yucatecas y yucatecos votaron por un cambio que, de acuerdo con su mensaje, representó la llegada de la Cuarta Transformación al estado.

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A dos años del inicio de su administración, Díaz Mena destacó que su gobierno ha impulsado políticas públicas orientadas al bienestar de la población, particularmente de quienes más lo necesitan, bajo un enfoque social y cercano a las comunidades.

Entre los principales rubros señalados por el gobernador se encuentran el campo, la salud, la educación, la economía y la seguridad, además de acciones relacionadas con el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios.

En este contexto, reafirmó su compromiso con el proyecto denominado Renacimiento Maya, planteado como un esfuerzo para impulsar la transformación de Yucatán desde las comunidades y atender las necesidades de las familias.

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En su mensaje, Díaz Mena agradeció a la población por la confianza y por las exigencias hacia su administración, al tiempo que aseguró que los dos primeros años no representan una meta, sino una parte del periodo constitucional que concluirá en 2030.

El mandatario estatal sostuvo que continuará con recorridos por las comunidades y con acciones dirigidas a las familias yucatecas, como parte de su compromiso con el proyecto Renacimiento Maya.

“Servir a nuestro pueblo es el mayor honor de mi vida”, expresó Díaz Mena al hacer un balance de los dos primeros años de su administración.