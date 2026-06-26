Obesidad, diabetes e hipertensión disparan los infartos a edades tempranas en Yucatán

Cada vez más yucatecos sufren infartos a edades tempranas, una tendencia que enciende las alertas entre los especialistas por el avance de la obesidad, la diabetes, la hipertensión y el colesterol elevado, advirtió el cardiólogo, internista y especialista en Terapia Intensiva, Luis Nudel Sandiano.

En entrevista con POR ESTO!, el médico señaló que las enfermedades del corazón han dejado de ser un problema exclusivo de los adultos mayores y hoy “cada día son más personas jóvenes las que tienen problemas cardíacos”. Esto, dijo, es consecuencia directa del deterioro de los hábitos de vida.

Explicó que los principales factores de riesgo son el colesterol elevado, el sobrepeso, la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que suelen desarrollarse silenciosamente durante años hasta manifestarse mediante un infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardiaca o un evento vascular cerebral.

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Impacto metabólico

El especialista advirtió que el panorama resulta especialmente preocupante debido al alto índice de obesidad que registra México, condición que favorece el desarrollo de prácticamente todas las enfermedades cardiometabólicas.

“El problema es serio y está relacionado con el nivel de obesidad que tenemos. México se mantiene entre los países con mayor prevalencia del mundo y eso termina reflejándose en el incremento de enfermedades del corazón”, sostuvo.

Las cifras respaldan su preocupación. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut 2020-2023), la prevalencia de obesidad en la población adulta mexicana alcanzó 37.1%, mientras que el sobrepeso afecta a 37.3%, lo que significa que casi tres de cada cuatro adultos viven con exceso de peso.

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Los mismos estudios muestran que la obesidad incrementa significativamente la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión arterial y alteraciones en los niveles de colesterol y triglicéridos, enfermedades que aceleran el deterioro del sistema cardiovascular.

Prevalencia en la Península

En el caso de Yucatán, diversos estudios epidemiológicos mantienen a la Península entre las regiones con mayor prevalencia de obesidad del país, una condición que se refleja en el incremento de enfermedades crónicas degenerativas y cardiovasculares.

Frente a este panorama, el Dr. Nudel Sandiano aseguró que la prevención continúa siendo la mejor herramienta para disminuir el riesgo de sufrir un infarto: “Recomiendo hacer cambios en los hábitos de vida, realizar ejercicio y mantener un peso saludable”.