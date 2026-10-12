Ataque armado en la carretera Sabancuy-Chicbul deja un muerto y dos heridos graves

Un hombre sin vida y dos más gravemente heridos fue el saldo de un ataque armado registrado durante la mañana de este lunes 12 de octubre, sobre el kilómetro 54 de la carretera que comunica a Sabancuy con Chicbul, en el municipio de Carmen.

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La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Moreno Mosqueda, de 63 años de edad, alias “El Gato”, con domicilio en la Villa de Sabancuy, quien perdió la vida de manera instantánea tras recibir varios impactos de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, en el lugar quedaron una camioneta Ford Lobo de color rojo, con placas de circulación CR-3893-B del estado de Campeche, y una motocicleta Kurazai, con matrícula 58B1B6, también de la entidad. Ambas unidades se encontraban a la orilla de la carretera, frente al portón de un rancho sin nombre.

Al arribar, las autoridades visualizaron doce impactos de bala en el costado izquierdo de la camioneta y, en su interior, el cuerpo de Moreno Mosqueda. En las inmediaciones también localizaron a dos hombres lesionados, identificados como Miguel Arturo Moreno Heredia, de entre 40 y 45 años, y Miguel Ángel Moreno Alegre, de 23 años, ambos, al igual que el fallecido, residentes de Sabancuy.

Los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica. De manera preliminar, su estado de salud fue reportado como crítico, debido a las lesiones sufridas durante la agresión.

En el sitio, las autoridades localizaron 10 casquillos percutidos y un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir, indicios que fueron considerados parte de las evidencias para las investigaciones correspondientes.

La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Moreno Mosqueda, de 63 años, conocido como “El Gato”. / Especial

Antecedentes y posible línea de investigación

De acuerdo con la información recabada en torno al caso, “El Gato” presuntamente había sido objeto de amenazas y agresiones previas. Entre los antecedentes señalados se encuentran disparos contra la fachada de su vivienda y el incendio de una camioneta ocurrido el pasado 1 de octubre.

Estos hechos podrían ser relevantes para establecer el móvil del ataque, sin embargo, corresponderá a las authorities ministeriales determinar si existe una relación directa entre los incidentes anteriores y la agresión armada registrada este lunes.

De manera preliminar, una de las líneas de investigación apuntaría a un posible ajuste de cuentas relacionado con la presunta venta de narcóticos en el sector. No obstante, hasta el momento, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Aseguran la zona e inician las investigaciones

Tras el reporte de la agresión, elementos de la Dirección de Seguridad Pública acordonaron y resguardaron el área para preservar los indicios, mientras se esperaba la llegada de personal de la Agencia Estatal de Investigaciones, adscrito a la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen.

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Los agentes ministeriales realizarían las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios balísticos y las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

El homicidio y las lesiones de los dos sobrevivientes mantienen la atención de las autoridades en la zona de Sabancuy, donde los antecedentes de violencia referidos en el caso podrían resultar fundamentales para el avance de las investigaciones.

JGH