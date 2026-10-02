Tortuga carey sorprende en Punta Xen: suman mil 554 nidos protegidos durante esta temporada

En la recta final de la Temporada de Anidación de la Tortuga Carey 2026, que debe concluir a finales de octubre, los recorridos de vigilancia a cargo de voluntarios del Grupo Ecologista Quelonios continúan activos en la zona de monitoreo de Punta Xen. Según las cifras oficiales, van mil 554 nidos protegidos en la presente temporada.

De acuerdo con el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche, las lluvias vespertinas y nocturnas han favorecido el registro de nuevas nidadas en la zona.

Javier Cosgalla Delgado, presidente del Grupo Ecologista Quelonios de Champotón, informó que las labores de protección permanecen activas, tanto por el registro de nuevas nidadas como el nacimiento de crías de la especie carey en el campamento Punta Xen.

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Mientras los equipos de voluntarios del campamento mantienen los monitoreos en la playa y zona de anidación, para resguardar las últimas nidadas localizadas.

“El día 27 de septiembre localizamos un nido y anoche ubicamos cuatro más. En total llevamos mil 554 nidos protegidos en los que va de esta temporada”, dijo.

Javier Cosgalla no descartó la posibilidad de que la temporada se podría extender hasta el mes de noviembre; sin embargo, recalcó que eso lo determinará el Consejo Consultivo Tortuguero de Campeche.

Recalcó que los más de mil 500 nidos bajo protección sumados a finales de septiembre representan un balance positivo para la temporada, pues en 2025, en el mes de septiembre, ya no hubo registros. “El año pasado, para estas fechas, ya no teníamos reportes de nidos localizados. Habría que esperar para las próximas semanas”.

Al recalcar que el cierre de la temporada está previsto para finales de octubre, señaló que por el momento no tenía a la mano las cifras correspondientes a huevos protegidos y crías liberadas, aunque destacó que están en el proceso de los permisos de operación para el próximo año.