Calendario de pagos Bienestar noviembre 2026: fechas por apellido y montos de las pensiones

El Gobierno de México anunció que del martes 3 al viernes 27 de noviembre de 2026 se realizará el último pago bimestral del año correspondiente a los Programas para el Bienestar, de acuerdo con un calendario organizado por la primera letra del apellido de los beneficiarios.

Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que los depósitos corresponderán al bimestre noviembre-diciembre de 2026 y se entregarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

La funcionaria explicó que los recursos se distribuyen sin intermediarios y recordó que las pensiones y apoyos sociales forman parte de los derechos de las personas inscritas en los programas.

Calendario de pagos Bienestar noviembre 2026: ¿qué día te depositan?

La Secretaría de Bienestar estableció las siguientes fechas de depósito, conforme a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios:

Fecha de noviembre letra del primer apellido Martes 3 A Miércoles 4 B Jueves 5 y viernes 6 C Lunes 9 D, E, F Martes 10 y miércoles 11 G Jueves 12 H, I, J, K Viernes 13 L Martes 17 y miércoles 18 M Jueves 19 N, Ñ, O Viernes 20 P, Q Lunes 23 y martes 24 R Miércoles 25 S Jueves 26 T, U, V Viernes 27 W, X, Y, Z Fecha del pago de Programas para el Bienestar / Especial

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Los depósitos se realizarán de manera escalonada durante noviembre, por lo que cada beneficiario deberá identificar la fecha que corresponde a su apellido.

¿Cuánto pagarán los Programas para el Bienestar en noviembre de 2026?

Leticia Ramírez Amaya también detalló los montos que recibirán los beneficiarios de los distintos programas sociales.

Programa. Monto

Pensión para Adultos Mayores $6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar $3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad $3,300 pesos

Programa para Madres Trabajadorass $1,650 pesos

Sembrando Vida $6,450 pesos

Los primeros cuatro montos corresponden al periodo de pago noviembre-diciembre, mientras que el apoyo de Sembrando Vida corresponde al jornal mensual de octubre.

¿Cuándo depositan Sembrando Vida en noviembre?

La secretaria de Bienestar informó que los beneficiarios del programa Sembrando Vida recibirán su pago el miércoles 11 de noviembre de 2026.

El monto será de 6 mil 450 pesos, correspondiente al apoyo mensual de octubre.

A diferencia de las pensiones, este depósito se realizará en una fecha específica y no mediante el calendario escalonado por apellidos.

🔴 CALENDARIO DE PAGO En la #MañaneraDelPueblo, la secretaria @Letamaya informó que del 3 al 27 de noviembre se realizará el depósito del bimestre noviembre - diciembre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar. https://t.co/jTIrxXCLQW — Bienestar (@bienestarmx) October 26, 2026

¿Cómo recibirán los beneficiarios su pago del Bienestar?

La Secretaría de Bienestar reiteró que los recursos se depositarán directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

"Seguimos trabajando para que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios", señaló Leticia Ramírez Amaya.

La funcionaria destacó que las personas beneficiarias podrán disponer de sus recursos una vez realizado el depósito correspondiente.

Con este calendario, el Gobierno federal llevará a cabo la dispersión de los apoyos del último bimestre de 2026, con depósitos programados hasta el viernes 27 de noviembre.

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