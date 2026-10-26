Segob pide a transportistas de la Canacar evitar bloqueos carreteros y mantener el diálogo

La Secretaría de Gobernación (Segob) exhortó a los integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) a evitar bloqueos en carreteras, al advertir que estas acciones afectan la movilidad de la población y el desarrollo de las actividades económicas en el país.

A través de un nuevo comunicado, la dependencia federal señaló que las interrupciones viales perjudican a miles de personas que necesitan trasladarse diariamente a sus centros de trabajo, escuelas y hogares.

Segob advierte afectaciones por bloqueos carreteros

La dependencia también alertó sobre las consecuencias que estas movilizaciones pueden generar en el transporte de mercancías, el suministro de productos y las operaciones comerciales e industriales.

En su posicionamiento, Gobernación sostuvo que las exigencias de un sector no deben ocasionar problemas a la ciudadanía ni alterar sus actividades cotidianas.

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El llamado ocurre en medio de las demandas de los integrantes del sector del autotransporte de carga, cuyas acciones pueden tener repercusiones más allá de las vialidades donde se realizan.

Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo

La Segob aseguró que mantiene disponibles las vías de comunicación para escuchar y atender los planteamientos de los transportistas, con el propósito de encontrar alternativas sin perjudicar a la población.

La dependencia insistió en la importancia de privilegiar el diálogo para encauzar las demandas del sector y evitar medidas que interrumpan la circulación y las cadenas de suministro.

#SEGOBInforma 📢 #SEGOB llama a transportistas a evitar afectaciones a la ciudadanía Comunicado: 📄 https://t.co/DcAwIz7l6X https://t.co/qDNsSplyyR — Gobernación (@SEGOB_mx) October 26, 2026

Hasta el momento, el comunicado citado no detalla acuerdos específicos ni anuncia medidas adicionales, sino que centra su mensaje en la petición de evitar bloqueos y continuar las conversaciones con las autoridades.

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