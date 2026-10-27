Choferes rechazan instalación de topes en La Costera de Campeche; advierten más accidentes

Ante la propuesta de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas (Sedumop) para instalar topes como medida de prevención de accidentes en la avenida Pedro Sainz de Baranda, mejor conocida como La Costera, choferes de camionetas colectivas de Camino Real advierten que esta opción podría ocasionar más percances viales, en lugar de prevenirlos.

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Por ahora, según autoridades estatales, están en estudio y análisis diferentes opciones que buscan reducir percances en esta vialidad, considerada una de las más peligrosas que comunican a la capital campechana con el Periférico Pablo García I. Montilla, una situación muy parecida a lo que ha ocurrido en años anteriores en la avenida Héroe de Nacozari.

Actualmente, la avenida Pedro Sainz está en el ojo del huracán, ya que en el mes de agosto, en dos accidentes, cuatro personas perdieron la vida. El primero, que más polémica ocasionó en la sociedad campechana, fue la muerte de una pareja con una niña al ser impactados en su vehículo por el conductor de una camioneta que, tras perder el control, brincó del carril contrario al impactar el camellón. Una semana después, en dicho sector, pereció un motociclista al derrapar.

Dos meses antes, luego de estar hospitalizada un mes, una mujer en motoneta que se le atravesó a un automovilista en el cruce del poblado de Imí II con la Pedro Sainz falleció internada en el hospital, al no recuperarse de las lesiones que sufrió.

“Sería más perjudicial que las autoridades aprueben instalar topes en dicha avenida, donde conductores transitan a gran velocidad. Incluso, en un tope que instalaron en el fraccionamiento Palmas II, seguido hay choques por lo mismo. Opino que para prevenir accidentes deben poner más vigilancia y operativos”, manifestó el operador José María Rodríguez, de la Cooperativa Pioneros de Camino Real.

Otros opinan que otra opción, en lugar de topes, es la instalación de reductores de velocidad con sus debidas señaléticas.

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“Considero que en lugar de topes deben colocar reductores de velocidad a dos kilómetros cada uno, para que no afecte la movilidad del servicio de transporte público, de los choferes que bajamos o salimos con pasaje de los municipios a la capital campechana y, sobre todo, que se señalen mejor los cruces peatonales”, señaló Juan Muñoz, operador de la ruta Tenabo.

Según los operadores, colocar topes en La Costera ocasionaría que incremente el gasto de gasolina, el cual aumenta cada vez que un vehículo reduce su velocidad y vuelve a acelerar.

“El colocar topes tiene sus pros y contras, porque sí podría reducir los accidentes en este sector para los que viven aquí, pero para los operadores del transporte público nos obligaría a gastar más en combustible, por lo que también deben instalar más señales de tránsito en los cruces”, indicó Abraham Simá, operador de la ruta Hecelchakán.

JGH