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Ruido y fiestas nocturnas desatan quejas de familias en el Infonavit Esperanza de Champotón

Familias del Infonavit Esperanza, en Champotón, denuncian fiestas y música a altas horas de la noche. Solicitan que Medio Ambiente municipal intervenga para atender sus quejas.

Por Jorge May

28 de oct de 2026

1 min

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Vecinos del Infonavit Esperanza en Champotón denunciaron ruido excesivo en una vivienda particular.
Vecinos del Infonavit Esperanza en Champotón denunciaron ruido excesivo en una vivienda particular. / Jorge May

Vecinos del andador Río Chumpán, en la unidad habitacional Infonavit Esperanza, reportaron constantes escándalos y ruidos excesivos provenientes de una vivienda ubicada en la manzana 8, número 16, situación que altera la tranquilidad de las familias del sector en Champotón.

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Ante esta problemática, los habitantes afectados formalizaron un oficio para solicitar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que verifiquen los hechos y apliquen las sanciones correspondientes.

De acuerdo con los testimonios, en el inmueble se realizan fiestas de manera recurrente con música a volumen elevado durante altas horas de la noche. Señalaron que esta perturbación afecta gravemente el descanso, especialmente de adultos mayores y personas enfermas que residen en los alrededores.

Diversos ciudadanos firmaron un oficio formal para exigir la actuación de las autoridades locales.
Diversos ciudadanos firmaron un oficio formal para exigir la actuación de las autoridades locales.

Entre los ciudadanos afectados que respaldan la queja se encuentran Juan Carlos Solís, José Alfredo Jiménez, José Marín Beltrán, Gabriela Chuc López, Luis Alfonso Rojas, Emilio Herrera, Julio Santos y Antonio Aké.

Por su parte, Román Uc, representante del grupo Familias Unidas, informó que la solicitud será entregada a la Subdirección de Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Champotón. Trascendió además que los habitantes del domicilio señalado se mudaron recientemente a esa zona del fraccionamiento.

JGH

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