Clima en Yucatán 30 de octubre: Habrá probables lluvias aisladas y ambiente caluroso este viernes

La probabilidad de lluvias aisladas continúa en Yucatán este viernes 30 de octubre con ambiente fresco en la mañana y caluroso durante la tarde, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que debido a un sistema de baja presión, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, habrá probables lluvias aisladas en Yucatán.

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Predominará el ambiente caluroso durante el día y templado a cálido en la noche, con vientos del este-noreste en el territorio yucateco, con posibles rachas mayores a 35 km/h.

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En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21°C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 33°. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 22 y 29°; en Tekax, entre 22 y 32°, y en Tizimín, entre 22 y 31° C.

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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 21° y una máxima de 33°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.