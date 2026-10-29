El mensaje que publicó el actor Patrick Stewart, el profesor X de 'X-Men', antes de morir

El legendario actor británico Patrick Stewart, internacionalmente reconocido por sus emblemáticos papeles como el profesor Charles Xavier (Profesor X) en la saga cinematográfica de ‘X-Men' y el capitán Jean-Luc Picard en la franquicia ‘Star Trek', falleció a la edad de 86 años.

El deceso del actor ocurrió en su residencia en Los Ángeles tras enfrentar una breve lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, y esto provocó que gran parte de los usuarios recordarán el último mensaje publicado por el actor.

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¿Cuál fue el último mensaje publicado por Patrick Stewart, antes de morir?

Semanas antes de su fallecimiento, el actor compartió en su cuenta oficial de Instagram (@sirpatstew) un mensaje muy especial que hoy resuena con profunda emotividad entre sus seguidores y fanáticos de todo el mundo.

En dicha publicación, realizada el pasado 16 de octubre de 2026, Stewart celebró con entusiasmo que su audiolibro titulado Patrick Stewart Performs the Complete Sonnets of William Shakespeare: With Original Commentary by Patrick Stewart había sido enviado oficialmente para su consideración a los premios Grammy.

Junto a la imagen promocional del audiolibro, el intérprete escribió en su cuenta: “Encantado de saber que @simon.audio ha enviado mi audiolibro de los sonetos de Shakespeare para su consideración Grammy. ¡Creo que al bardo le encantaría un Grammy!”.

Esta publicación se convirtió en su último mensaje público en redes sociales, reflejando hasta sus últimos días la enorme pasión que sentía por la obra de William Shakespeare, el teatro clásico y la interpretación vocal que marcó de manera decisiva toda su longeva y condecorada trayectoria artística.

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