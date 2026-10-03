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Desde tortugas hasta ratones: Así se vivió la bendición de mascotas en la iglesia de San Francisco en Campeche

Con 15 años de tradición, la parroquia de San Francisco en Campeche celebró la bendición de mascotas. Decenas de feligreses acudieron con perros, tortugas y roedores.

Por Alejandro Pech

3 de oct de 2026

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La parroquia de San Francisco celebró su tradicional bendición de animales en la capital campechana.
La parroquia de San Francisco celebró su tradicional bendición de animales en la capital campechana. / Alejandro Pech

Desde una tortuga, dos ratones y perros, hasta decenas de personas acudieron a la bendición de mascotas que, desde hace 15 años, se ha convertido en una tradición en la parroquia de San Francisco.

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“Qué mejor que esta iglesia, edificada en honor a un santo identificado por su amor a todos los animales”, manifestó Noé López, párroco de San Francisco.

El párroco Noé López destacó el vínculo del templo con San Francisco de Asís, patrono de los animales.
El párroco Noé López destacó el vínculo del templo con San Francisco de Asís, patrono de los animales.

Carlos Costagaya, vecino del barrio, manifestó que es positivo que esta tradición no se pierda y que se impulse en otras iglesias para promover el cuidado responsable de las mascotas, acorde con las nuevas leyes que se han aprobado para sancionar el maltrato animal.

Durante una breve misa, el padre Noé bendijo a las mascotas y exhortó a los feligreses a ser dueños responsables y brindarles los cuidados necesarios.

JGH

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