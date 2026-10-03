Desde tortugas hasta ratones: Así se vivió la bendición de mascotas en la iglesia de San Francisco en Campeche

Desde una tortuga, dos ratones y perros, hasta decenas de personas acudieron a la bendición de mascotas que, desde hace 15 años, se ha convertido en una tradición en la parroquia de San Francisco.
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“Qué mejor que esta iglesia, edificada en honor a un santo identificado por su amor a todos los animales”, manifestó Noé López, párroco de San Francisco.
Carlos Costagaya, vecino del barrio, manifestó que es positivo que esta tradición no se pierda y que se impulse en otras iglesias para promover el cuidado responsable de las mascotas, acorde con las nuevas leyes que se han aprobado para sancionar el maltrato animal.
Durante una breve misa, el padre Noé bendijo a las mascotas y exhortó a los feligreses a ser dueños responsables y brindarles los cuidados necesarios.
JGH