Realizan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en Felipe Carrillo Puerto

Con la participación interinstitucional se llevó acabo el operativo de búsqueda en zonas colindantes a la cabecera municipal además se llevó a cabo la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas en el municipio mismo que ya suman 35 casos de denuncias acumuladas ante la representación social. Hasta el momento no se ha dado a conocer los posibles resultados de estas acciones.

El operativo dio inicio en frente de las instalaciones de Comisión de Búsqueda de Personas desaparecidas, ubica en la calle 67 entre 56 y 58 de la colonia Cecilio Chí, mismo en la que estuvieron presentes, elementos de la Policía de Investigación, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana a través del Grupo Jaguar, elementos de la Policía Municipal, Elementos de la Secretaria de la Marina y de la Guardia Nacional.

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Luego de coordinar acciones, emprendieron los recorridos en las principales calles de la ciudad para realizar la colocación de fichas de búsqueda de personas desaparecidas a través de un grupo de madres buscadoras. Más tarde procedieron a la búsqueda en zonas colindantes a esta cabecera municipal.

Hasta el momento las autoridades no han informado de posibles resultados. Aunque de la decena de operativos que se ha realizado en el municipio, no se ha podido tener resultados positivos.

Cabe mencionar que el ultimo caso de denuncia que fue interpuesto el pasado 19 de septiembre, fue la desaparición de Cristian Alfonso Poot Gómez, de 26 años de edad, quien fue visto por ultima vez el pasado 18 de septiembre, al salir de su domicilio a bordo de una motocicleta, y que hasta el momento los familiares desconoce el paradero de la victima y de la unidad en la que se desplaza.