Sheinbaum revela plan de México para fabricar aviones no tripulados con tecnología nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México impulsa proyectos para desarrollar y producir aviones no tripulados, principalmente destinados a labores de observación y monitoreo.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre la posibilidad de establecer un proyecto nacional de desarrollo aeronáutico, similar a otras iniciativas tecnológicas que impulsa su administración.

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Marina ya desarrolló un modelo de aeronave no tripulada y cuenta con una planta para producir este tipo de equipos. La Secretaría de la Defensa Nacional también trabaja en un modelo propio.

Marina trabaja con instituciones científicas

La presidenta detalló que en el desarrollo de estas aeronaves participan instituciones públicas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.

El objetivo es que México pueda contar con equipos propios para diferentes tareas de observación. Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el monitoreo meteorológico, la vigilancia terrestre y actividades relacionadas con la seguridad.

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Sheinbaum destacó que este tipo de proyectos forman parte de una estrategia para fortalecer las capacidades tecnológicas del Estado y reducir la dependencia de tecnología desarrollada en otros países.

Economía analiza otros proyectos aeronáuticos

La presidenta también señaló que la Secretaría de Economía mantiene seguimiento a otros proyectos relacionados con el desarrollo aeronáutico nacional.

Esto ocurre mientras el Gobierno de México impulsa diferentes iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico en sectores considerados estratégicos.

Sheinbaum indicó que existen proyectos adicionales en otras entidades del país y que recientemente funcionarios federales sostuvieron reuniones con empresas vinculadas con estas iniciativas.

Aunque por ahora el principal proyecto confirmado corresponde a aeronaves no tripuladas, la presidenta dejó abierta la posibilidad de proporcionar más información sobre otros desarrollos tecnológicos que actualmente se encuentran bajo análisis del Gobierno de México.

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