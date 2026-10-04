Fuertes lluvias inundan avenidas de Campeche y activan alerta preventiva

Severos encharcamientos e inundaciones, principalmente en vialidades de la capital campechana, dejó la jornada lluviosa de ayer, provocada por una extensa vaguada con inestabilidad en los niveles superiores de la tropósfera, impulsada por un vórtice ciclónico sobre la península de Yucatán. Los altos niveles de agua que cubrieron las aceras y parte de los camellones se registraron en tramos de avenidas como la Gobernadores, a la altura del barrio Santa Ana; Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, en La Ermita; Miguel Alemán, entre Guadalupe y San Francisco; López Mateos, entre San Román y la colonia San José, así como en varios tramos de la José López Portillo y Héroe de Nacozari.

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Esto fue producto del desarrollo de dos núcleos de tormentas sobre el Estado: uno que abarcó los municipios Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche, y otro extendido sobre Champotón, Escárcega y Candelaria. Por ello, se espera que continúe el desarrollo intermitente de precipitaciones durante la tarde y noche, acompañadas de tormentas eléctricas y rachas de viento.

Ante el pronóstico de lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población extremar precauciones ante el riesgo de turbonadas, descargas eléctricas, así como encharcamientos e inundaciones en zonas vulnerables.

Ayer, pese a la nubosidad, se registraron altas temperaturas en los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el termómetro alcanzó una máxima de 36 grados centígrados y una mínima de 22. Les siguieron las cabeceras municipales de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché, donde las temperaturas llegaron a los 35 grados como máxima y 23 como mínima.

En cuanto a los municipios Carmen, Escárcega y Candelaria, las temperaturas máximas alcanzaron los 34 grados, con mínimas de entre 23 y 25. En las cabeceras municipales de Hopelchén y Calakmul, se registraron máximas de 33 grados y mínimas de 22.

Debido a la inestabilidad atmosférica, durante este fin de semana continuarán las lluvias, con posibilidad de turbonadas y tormentas eléctricas, condiciones que podrían prolongarse durante los próximos días.