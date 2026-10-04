Palizada estalla por adeudos laborales; Gobierno estatal interviene con 1.5 mdp

La inconformidad estalló en el Ayuntamiento de Palizada, donde trabajadores de apoyo y de confianza tomaron el Palacio Municipal y las oficinas de Tesorería, en protesta por presuntos despidos injustificados y la falta de pago de salarios y prestaciones. Los manifestantes señalaron al presidente municipal, Pedro Javier Ayala Cámara, como responsable de los despidos y reclamaron el pago de diversas prestaciones que, según expusieron durante la protesta, permanecen pendientes por parte de la administración municipal.

Con una pancarta amarilla que llevaba la leyenda “QUEREMOS LO QUE POR DERECHO NOS CORRESPONDE, NO QUEREMOS REINSTALACIÓN”, los trabajadores expresaron su rechazo a una eventual reincorporación a sus puestos y exigieron el pago de los recursos que, aseguraron, les corresponden.

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De acuerdo con lo expuesto en la manifestación y con información difundida en videos a través de redes sociales, los trabajadores reclaman el pago de dos quincenas correspondientes a septiembre de 2026, además de otras dos quincenas pendientes de 2025 y el aguinaldo completo correspondiente a ese mismo año. También demandaron el pago de la parte proporcional del aguinaldo correspondiente al periodo de enero a septiembre de 2026, que los inconformes estiman en 75 por ciento.

Los trabajadores señalaron que estos adeudos forman parte de las prestaciones que permanecen pendientes. Durante la protesta, la ex trabajadora Karla Ocampo manifestó que el personal busca recibir los recursos pendientes y descartó que su principal demanda sea la reinstalación en sus puestos. Señaló que los trabajadores prefieren recibir las prestaciones que consideran les corresponden antes que regresar a sus cargos y enfrentar posteriormente un nuevo despido.

Los inconformes también señalaron que, mientras algunos trabajadores enfrentan despidos y adeudos salariales, integrantes de la familia del alcalde habrían recibido el pago completo de sus quincenas. Ante esta situación, solicitaron que se haga pública la nómina del Ayuntamiento para conocer los pagos realizados por la administración municipal.

La protesta se extendió a las oficinas de Tesorería, donde los trabajadores exigieron información sobre la situación financiera del Ayuntamiento y las razones por las que, según denunciaron, permanecen pendientes diversos pagos laborales.

Entre las peticiones planteadas durante la movilización también se incluyó la destitución del presidente municipal y el nombramiento de un presidente interino. Estas solicitudes fueron expresadas por los inconformes en medio de la protesta realizada en la sede del Ayuntamiento.

Interviene Estado

Un millón y medio de pesos pagó de manera emergente el Gobierno del Estado para atender el conflicto laboral registrado en el Ayuntamiento de Palizada, donde entre 65 y 69 trabajadores reclamaron el pago proporcional de los aguinaldos y otras liquidaciones pendientes.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, quien informó que fue necesaria la intervención del Gobierno del Estado ante la preocupación expresada por los trabajadores respecto de las condiciones que enfrentaban, mientras las autoridades buscaban una salida mediante el diálogo.

Durante la noche se establecieron conversaciones entre representantes del Ayuntamiento y los trabajadores inconformes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Como resultado, durante la mañana del sábado fue liberado el inmueble y se realizaron algunos pagos con recursos destinados a atender la emergencia.

El funcionario explicó que el millón y medio de pesos permitió atender de manera provisional parte de los reclamos de los trabajadores, aunque aclaró que el recurso no representa una solución definitiva a los pendientes laborales de esta comuna.

Por ello, las autoridades acordaron instalar una mesa de trabajo para revisar de manera particular cada una de las demandas. La reunión quedó programada para el próximo lunes, con el propósito de abordar formalmente los pagos proporcionales de los aguinaldos y las liquidaciones pendientes.

Sarmiento Maldonado señaló que en esa mesa deberá establecerse una ruta para atender los casos de los trabajadores con seriedad y celeridad.