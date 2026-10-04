Depredadores foráneos de especies marinas atacan a los pobladores de Isla Arena; hay un hospitalizado

La presencia de presuntos pescadores furtivos en Isla Arena ya no sólo representa, según los pobladores, una amenaza para las especies marinas y el sustento de las familias, sino también para su integridad física, luego de que un hombre identificado como “El Monito” fuera atacado con un arma punzocortante y recibiera tres heridas durante una confrontación con sujetos señalados de practicar la extracción ilegal de moluscos. De acuerdo con los habitantes, el ataque ocurrió luego de que los presuntos pescadores arribaran a la comunidad para realizar labores de extracción. Los pobladores señalaron que los sujetos se encontraban bajo los efectos del alcohol cuando se produjo el enfrentamiento, en el que “El Monito” resultó lesionado con tres heridas provocadas por un objeto punzocortante.

Tras la agresión, el lesionado fue auxiliado por los habitantes de Isla Arena y trasladado en un vehículo particular hasta el Hospital Integral IMSS-Bienestar de Calkiní para recibir pronta atención médica. Los pescadores exigieron que el caso sea investigado y que se determine la identidad y responsabilidad de quienes participaron en el ataque.

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Los hombres del mar denunciaron que este hecho es consecuencia de un problema que, aseguran, se ha agravado en los últimos meses por la presencia de embarcaciones dedicadas presuntamente a la pesca furtiva. Señalaron que quienes utilizan compresoras ingresan al litoral para extraer moluscos y otras especies, sin respetar las zonas de trabajo de los pescadores de la comunidad.

Los habitantes afirmaron que han contabilizado más de 200 embarcaciones con compresoras en el litoral de Isla Arena. Según su denuncia, estas unidades realizan actividades de extracción sin que exista una vigilancia suficiente por parte de las autoridades responsables de combatir la pesca ilegal.

Los pescadores señalaron que la situación afecta directamente el sustento de sus familias, debido a que la extracción indiscriminada de especies reduce los recursos disponibles para quienes dependen legalmente de la actividad pesquera. A esto se suma, dijeron, el temor generado por la presencia de grupos que presuntamente realizan estas actividades fuera de la normativa.

Por temor a represalias, varios pescadores solicitaron mantener sus nombres bajo reserva. Explicaron que deben continuar trabajando en el mar, pero en ocasiones tienen que alejarse de las zonas donde históricamente realizan sus capturas para evitar enfrentamientos con quienes identifican como pescadores furtivos.

Reclamo

Los isleños reclamaron la falta de vigilancia en el litoral y solicitaron la intervención de las autoridades pesqueras para frenar la extracción ilegal. También pidieron que se investigue la agresión contra “El Monito”, pues consideran que el ataque representa un nuevo nivel de conflicto entre los pescadores de la comunidad y quienes presuntamente llegan desde otros puntos para extraer recursos marinos.

Los inconformes demandaron que las autoridades revisen las embarcaciones que operan con compresoras y determinen si cuentan con los permisos correspondientes para realizar actividades de pesca. Asimismo, solicitaron operativos permanentes en la zona para evitar que continúe la extracción de especies fuera de la normativa.

La preocupación de los pescadores aumentó después de la agresión, ya que señalaron que ahora no sólo enfrentan la fuerte pérdida de los recursos marinos, sino también el riesgo de sufrir ataques cuando intentan defender sus zonas de trabajo. Los habitantes de Isla Arena exigieron seguridad para salir a pescar y vigilancia permanente en el litoral. Señalaron que la actividad pesquera constituye el sustento de numerosas familias y pidieron que las autoridades actúen tanto contra la extracción ilegal de especies como contra cualquier acto de violencia relacionado con este conflicto.