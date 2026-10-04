Folclor y tradición engalanan homenaje por la fundación de Campeche

La presentación de un baile folclórico y el porte de una mujer campechana que ondeó la bandera con el escudo de Campeche, dieron realce este domingo al homenaje alusivo al 486 aniversario de la Fundación de San Francisco de Campeche.

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El evento de corte cultural tuvo lugar en las inmediaciones de la plaza las Américas igual conocido como Moch Cohuó en la ciudad y puerto de Champotón.

La amenaza de lluvias no suspendió el evento. Durante el acto se entonaron las notas del Himno Campechano, mientras una mujer ataviada con vestimenta tradicional ondeó la bandera con el escudo de Campeche.

El homenaje concluyó con la participación de un ballet folclórico, cuyos integrantes ofrecieron una significativa presentación que fue del agrado de la concurrencia y dio cierre al evento.