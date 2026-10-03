Toman Palacio Municipal de Palizada por adeudos laborales; Gobierno estatal interviene con 1.5 mdp

PALIZADA, Campeche. Un millón y medio de pesos pagó de manera emergente el Gobierno del Estado para pausar el conflicto laboral registrado en el Ayuntamiento de Palizada, donde entre 65 y 69 trabajadores reclamaron el pago proporcional de aguinaldos y otras liquidaciones pendientes.

Noticia Destacada “No son baches, son zanjas”: denuncian abandono de carretera en Candelaria

La situación derivó en la toma del Palacio Municipal, donde seis personas afectadas por el impago permanecieron al interior del inmueble y no permitieron el ingreso de nadie hasta que hubiera una respuesta a sus demandas.

Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobierno, Víctor Sarmiento Maldonado, quien reveló que fue necesario que el Estado interviniera en el conflicto, ya que los trabajadores expresaron preocupación por las condiciones que enfrentaban, mientras las autoridades buscaban una salida mediante el diálogo.

Durante la noche se establecieron conversaciones entre los representantes del Ayuntamiento y los trabajadores inconformes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo inmediato. Como resultado, durante la mañana del sábado se liberó el inmueble y se realizaron algunos pagos con recursos destinados para atender la emergencia.

El Gobierno del Estado de Campeche inyectó 1.5 millones de pesos para liberar el Palacio Municipal de Palizada.

El funcionario explicó que el millón y medio de pesos permitió enfrentar de manera provisional el reclamo de los trabajadores, aunque aclaró que el recurso no representa una solución definitiva a los pendientes laborales. Por ello, las autoridades acordaron instalar una mesa de trabajo para revisar cada una de las demandas.

La reunión quedó programada para el próximo lunes, con el propósito de abordar de manera formal los pagos proporcionales de aguinaldos y las liquidaciones pendientes. Sarmiento Maldonado señaló que en esa mesa deberá establecerse una ruta para atender los casos de los trabajadores de manera seria y con celeridad.

Noticia Destacada Claudeth Sarricolea va por la Diputación Federal 02 de Campeche; formaliza su registro ante Morena

El conflicto alcanzó un punto de tensión antes del acuerdo, pero el diálogo entre las partes permitió desactivar la protesta sin que permaneciera tomada la sede municipal. El funcionario destacó que las conversaciones permitieron que los trabajadores aceptaran una salida provisional mientras se revisan a fondo sus demandas.

JGH