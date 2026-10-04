San Francisco de Asís navega por la bahía campechana entre cánticos y plegarias

Con cánticos, oraciones y aplausos, San Francisco de Asís volvió a surcar las aguas de la bahía campechana, acompañado por decenas de creyentes y casi 20 embarcaciones que participaron en el tradicional Paseo por Mar, una de las actividades más esperadas de las fiestas patronales de los San Francisqueños.

La jornada comenzó después de la tradicional Misa de Pescadores, cuando las y los feligreses salieron en procesión desde la Parroquia de San Francisco de Asís Extramuros y avanzaron sobre la avenida Miguel Alemán rumbo al Muelle del 7 de Agosto. Familias enteras caminaron detrás de la imagen del santo patrono, en una muestra de fe que reunió a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores.

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Al llegar al muelle, los hombres de mar recibieron la imagen de San Francisco de Asís y, con cuidado y respeto, la subieron a la embarcación 'Clara', donde también abordaron los párrocos Noé de Jesús López Casanova y Abel Alexander Jiménez Ordóñez, así como la reina de la Feria de San Francisco.

El momento en que la embarcación comenzó a separarse del muelle estuvo acompañado por aplausos y expresiones de júbilo de los creyentes. Desde tierra, decenas de personas despidieron al santo mientras iniciaba su recorrido marítimo, mientras que otras se sumaron a la travesía a bordo de las lanchas de los pescadores.

La fe navega en Campeche durante el tradicional Paseo por Mar

Durante el trayecto, las aguas se convirtieron en escenario de una particular manifestación de fe. Las embarcaciones avanzaron detrás de la 'Clara', mientras en ellas se escuchaban plegarias y cánticos dedicados al santo patrono de los pescadores y de la comunidad san francisqueña.

La procesión marítima llegó hasta el Muelle 'Rosa de los Vientos', punto que marcó el regreso de la sagrada imagen. Por más de dos horas, San Francisco de Asís permaneció en el mar, acompañado por quienes, desde las embarcaciones, participaron en esta tradición que año con año combina la identidad pesquera de Campeche con la devoción religiosa.

Entre cánticos y oraciones, San Francisco de Asís vuelve a encontrarse con el mar

Para muchos de los asistentes, el paseo representó también una oportunidad para agradecer por la vida, pedir protección para los hombres y mujeres que trabajan en el mar y elevar plegarias por sus familias. La presencia de las embarcaciones alrededor de la imagen dio al recorrido un ambiente festivo, pero también de profundo respeto.

Después de más de dos horas, la imagen regresó al Muelle del 7 de Agosto, donde nuevamente fue recibida por los feligreses. Tras ser colocada sobre un pedestal, inició el camino de regreso hacia su santuario, acompañada por los creyentes que participaron en la procesión.

Las fiestas patronales de San Francisco de Asís cobran además un significado especial este año, al conmemorarse 800 años de su muerte, por lo que las celebraciones adquieren una dimensión particular para la comunidad católica y para quienes mantienen viva esta tradición en el barrio de San Francisco.

Entre el sonido de las embarcaciones, las voces de los creyentes y las plegarias elevadas al cielo, San Francisco de Asís volvió a encontrarse con el mar. Una vez más, la fe salió del santuario y navegó junto a los hombres de mar, convertida en una tradición que, generación tras generación, permanece arraigada en el corazón de las y los campechanos.