Fatal accidente deja dos muertos y cuatro lesionados en el tramo Ciudad del Carmen–Puerto Rico

Una tragedia se registró la noche de ayer en el tramo Ciudad del Carmen-Puerto Rico, en la Costera del Golfo, donde dos personas murieron y cuatro resultaron heridas de gravedad, en tanto un taxi y dos vehículos particulares terminaron en pérdida total.

El percance ocurrió metros adelante del Faro Xicalango, donde, por causas que hasta el momento se desconocen, colisionaron un taxi Dodge Attitude número económico 2181, otro automóvil y una camioneta de la marca JAC. El violento impacto provocó que dos de los ocupantes del coche de alquiler fallecieran de forma inmediata.

Noticia Destacada Yucatán registra un boom de matrimonios igualitarios; aumentan 166% en un año

De acuerdo con los primeros reportes, los occisos fueron identificados como Atilano del Carmen Castillo Martínez, conocido entre sus conocidos como “Peluche” y su esposa, quienes viajaban en la unidad de transporte público.

La escena fue atendida por diferentes cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil, quienes trabajaron en el rescate y atención de las personas lesionadas. En total, cuatro ciudadanos fueron trasladados en dos ambulancias a diferentes hospitales de Ciudad del Carmen en condiciones de gravedad por sus lesiones en el cuerpo.

Personal de emergencia permaneció en el sitio para auxiliar a los heridos y realizar las labores correspondientes, mientras la zona era asegurada y abanderada para evitar otro accidente vehicular.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del resguardo y abanderamiento del tramo, a fin de permitir que personal de la Fiscalía General del Estado llevara a cabo las diligencias al registrarse dos personas fallecidas.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, levantamiento de los cuerpos y recopilación de indicios para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

La circulación vehicular permaneció parcialmente interrumpida durante aproximadamente un par de horas, mientras se desarrollaban las diligencias oficiales y eran retirados los vehículos involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuál de los vehículos habría provocado el accidente, por lo que será mediante los peritajes como se determine la mecánica del hecho.

El carreterazo generó consternación entre automovilistas y habitantes de la zona, debido a la magnitud de los daños y al saldo mortal.