Mujer termina lesionada tras choque con taxi en calles de Campeche

Una mujer resultó lesionada tras un fuerte accidente de tránsito entre un automóvil particular y un taxi registrado en el barrio de Santa Ana, donde ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Tamaulipas y Brasil, cuando por causas que deberán determinar las autoridades, el taxi que circulaba sobre la segunda arteria colisionó contra el vehículo conducido por la mujer.

El impacto fue suficiente para dejar a las dos unidades detenidas prácticamente a mitad de la vía, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación y llamó la atención de vecinos y automovilistas, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

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Al lugar arribaron paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron a la conductora debido a las lesiones que presentó. Tras revisarla, le colocaron un vendaje en la mano izquierda, sin que inicialmente se reportara la necesidad de trasladarla de emergencia a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Debido a los daños que presentaron los vehículos, fue necesario solicitar una grúa para retirar las unidades y liberar nuevamente la circulación.

Las autoridades deberán determinar, mediante las diligencias correspondientes, las circunstancias y responsabilidades relacionadas con este accidente.