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Mujer termina lesionada tras choque con taxi en calles de Campeche

Una mujer resultó lesionada de la mano izquierda después de que su automóvil y un taxi protagonizaran un fuerte choque en el cruce de las calles Tamaulipas y Brasil, en Santa Ana.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de oct de 2026

1 min

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1. Mujer termina lesionada tras choque con taxi en calles de Campeche
1. Mujer termina lesionada tras choque con taxi en calles de Campeche

Una mujer resultó lesionada tras un fuerte accidente de tránsito entre un automóvil particular y un taxi registrado en el barrio de Santa Ana, donde ambas unidades terminaron con daños materiales de consideración.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Tamaulipas y Brasil, cuando por causas que deberán determinar las autoridades, el taxi que circulaba sobre la segunda arteria colisionó contra el vehículo conducido por la mujer.

El impacto fue suficiente para dejar a las dos unidades detenidas prácticamente a mitad de la vía, lo que ocasionó afectaciones momentáneas a la circulación y llamó la atención de vecinos y automovilistas, quienes solicitaron apoyo a través del número de emergencias.

Su probabilidad de desarrollo ciclónico aumentó a 80% durante los próximos siete días.

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Al lugar arribaron paramédicos del Sector Salud, quienes valoraron a la conductora debido a las lesiones que presentó. Tras revisarla, le colocaron un vendaje en la mano izquierda, sin que inicialmente se reportara la necesidad de trasladarla de emergencia a un hospital.

Elementos de la Policía Estatal también acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la zona mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Debido a los daños que presentaron los vehículos, fue necesario solicitar una grúa para retirar las unidades y liberar nuevamente la circulación.

Las autoridades deberán determinar, mediante las diligencias correspondientes, las circunstancias y responsabilidades relacionadas con este accidente.

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