Alerta en el Golfo de México: Posible ciclón alcanza 80% de desarrollo; ¿cuál es el riesgo para Campeche?

Una zona de baja presión ubicada en el suroeste del Golfo de México mantiene bajo vigilancia a las autoridades meteorológicas, luego de aumentar a 80 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, mientras que en las próximas 48 horas alcanza un 60 por ciento.

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De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el sistema, identificado como AL92, corresponde a una vaguada de baja presión que está generando aguaceros y tormentas eléctricas desorganizadas sobre el suroeste del Golfo de México.

Aunque las condiciones ambientales todavía son marginalmente favorables, el desarrollo gradual del sistema se ha vuelto más probable y se espera que pueda formarse una depresión tropical durante la parte media de esta semana.

El pronóstico señala que el sistema se desplazaría inicialmente hacia el este durante los próximos días y posteriormente giraría hacia el norte, aunque por ahora todavía no existe una trayectoria definida que permita establecer con precisión qué zonas podrían resultar afectadas.

¿El posible ciclón afectaría a Campeche?

Por el momento, no se puede confirmar que Campeche vaya a recibir un impacto directo de este sistema. El propio Centro Nacional de Huracanes advierte que todavía es demasiado pronto para determinar los efectos específicos que tendrá sobre la costa norte del Golfo de México.

Esto significa que, aunque el sistema se encuentra en una zona del Golfo relativamente cercana a la península de Yucatán, todavía no existe una trayectoria oficial que permita señalar a Campeche como zona de impacto.

La principal atención estará puesta en la evolución de la baja presión durante los próximos días, debido a que podría organizarse y convertirse en una depresión tropical. La probabilidad de formación pasó de niveles bajos durante las primeras horas del lunes a 80 por ciento en el pronóstico de siete días, de acuerdo con la actualización más reciente del organismo estadounidense.

Por ahora, el llamado es a mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar anticipar un impacto directo en Campeche, ya que tanto la trayectoria como la intensidad del sistema todavía pueden cambiar conforme avance su organización.

El Centro Nacional de Huracanes recomienda a las zonas de interés en el Golfo dar seguimiento cercano a la evolución del sistema durante los próximos días.