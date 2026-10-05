Clima en Campeche hoy: ¡Saca el paraguas! Se espera lluvias muy fuertes este lunes

El paraguas deberá seguir a la mano este lunes 5 de octubre, pues Campeche tendrá otra jornada marcada por las lluvias, con precipitaciones que podrían alcanzar entre 50 y 75 milímetros en algunos puntos del estado, además de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico meteorológico nacional.

Las condiciones más adversas se esperan principalmente hacia el centro y suroeste de Campeche, donde durante la tarde y noche podrían registrarse lluvias muy fuertes, por lo que no se descartan problemas de encharcamientos en zonas bajas y vialidades con drenaje insuficiente.

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El escenario está relacionado con la interacción del frente número 1, ubicado frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz, con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre el Golfo de México, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad. Estas condiciones mantendrán activa la formación de nublados y tormentas en buena parte del sureste mexicano.

Para Campeche, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coloca el pronóstico de este lunes dentro del rango de lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros. Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de actividad eléctrica y periodos de lluvia intensa en lapsos relativamente cortos.

El riesgo no termina cuando deja de llover. Las precipitaciones fuertes pueden provocar encharcamientos e inundaciones, además de reducir la visibilidad para los automovilistas, especialmente durante tormentas intensas. Por ello, se recomienda manejar con precaución, evitar atravesar calles inundadas y mantenerse pendiente de los avisos de las autoridades.

Campeche llega a este lunes después de varios días de condiciones inestables. Apenas durante el fin de semana el SMN mantuvo al estado entre las entidades con mayores acumulados de lluvia, por lo que la saturación del suelo y la acumulación de agua en puntos vulnerables deberán mantenerse como factores de atención.

Mientras tanto, el huracán Rachel, localizado en el Pacífico, continúa alejándose del territorio mexicano y no es el responsable directo de las lluvias previstas para Campeche. La inestabilidad sobre el estado está asociada principalmente a los sistemas atmosféricos que afectan el Golfo de México y el sureste del país.

Ante el pronóstico, la recomendación para la población es no confiarse ante periodos de cielo despejado, pues las condiciones pueden cambiar durante el transcurso del día, y consultar los avisos del SMN, Conagua y Protección Civil antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes por carretera.

Los acumulados de 50 a 75 mm para Campeche y el riesgo de encharcamientos e inundaciones están respaldados por el pronóstico del SMN difundido este lunes.