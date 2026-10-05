Quintana Roo suma 336 casos de dengue y registra 26 nuevos contagios en una semana

Quintana Roo mantiene una de las incidencias de dengue más elevadas del país, al acumular 336 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 38, es decir, 26 nuevos contagios en apenas siete días. La cifra representa un incremento de 87.7 por ciento respecto al mismo periodo del 2025, cuando se tenían contabilizados 179 pacientes.

Del total de casos confirmados, 117 corresponden a dengue con signos de alarma y grave, mientras que la incidencia se elevó a 15.69 por cada 100 mil habitantes. Además, permanecen dos defunciones asociadas a esta enfermedad, de acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, publicado el pasado 3 de octubre.

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La situación mantiene en semáforo rojo a Playa del Carmen y Othón P. Blanco, municipios donde se concentra parte de la preocupación sanitaria, con 85 y 90 casos respectivamente. En la entidad circulan los serotipos 2, 3 y 4 del virus, mientras que los casos probables ascienden a 3 mil 309, lo que refleja la dimensión de la población que presenta síntomas compatibles y requiere vigilancia.

Dicha cifra coloca a Quintana Roo en el sexto lugar de las entidades con mayor transmisión de dengue, superado por Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Chiapas, que concentran alrededor del 66 por ciento de los casos confirmados en el país (6 mil 342).

En el resto de la Península de Yucatán, las cifras son considerablemente menores, con 51 contagios confirmados en Yucatán y 50 en Campeche.

Ante el incremento de contagios y las condiciones que dejan las precipitaciones, las autoridades sanitarias mantienen desplegadas brigadas de Vectores en los 11 municipios de Quintana Roo, con trabajos de nebulización, fumigación, control larvario, vigilancia entomológica y eliminación de criaderos.

Estas acciones incluyen recorridos en viviendas, escuelas y espacios públicos, principalmente en zonas consideradas de mayor riesgo.

Brigadas de Vectores trabajan en los 11 municipios con nebulización, control larvario y eliminación de criaderos / POR ESTO!

El personal también realiza labores para identificar depósitos de agua donde se reproduce el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya, de acuerdo con información del Gobierno estatal.

En Cancún, además, se han reforzado las jornadas de limpieza, descacharrización y fumigación en planteles educativos y colonias, en coordinación con autoridades municipales y estatales, debido al incremento de mosquitos después de las lluvias.

El problema se agrava durante la temporada de lluvias, ya que el agua que queda acumulada en patios, azoteas, calles, terrenos baldíos y recipientes en desuso crea condiciones favorables para que el mosquito deposite sus huevecillos y se reproduzca rápidamente.

La lluvia por sí misma no transmite el dengue, pero los depósitos de agua estancada favorecen la proliferación del vector. Por ello, las autoridades sanitarias recomiendan aplicar la estrategia de lava, tapa, voltea y tira: lavar frecuentemente cubetas y recipientes, mantener tapados los depósitos de agua, voltear objetos que puedan acumular líquidos y desechar llantas, botellas y cacharros.

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También se pide limpiar patios y azoteas, desyerbar terrenos, revisar canaletas y desagües, utilizar repelente, colocar mosquiteros y permitir el acceso del personal de Vectores cuando realice las jornadas de control.

Para el médico general Froilán Alvarado, la recomendación es no confiar únicamente en la fumigación, pues esta ayuda a eliminar mosquitos adultos, pero no sustituye la eliminación de criaderos y ante síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza, molestias detrás de los ojos, dolores musculares o articulares, se debe acudir a valoración médica y evitar la automedicación, especialmente con aspirina o ibuprofeno.