Clima en Campeche hoy: Tormenta tropical “Isaías” amenaza con intensificar las lluvias

La tormenta tropical “Isaías”, ubicada sobre el Golfo de México y con desplazamiento hacia el este, se encontraba cerca de convertirse en tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y a unos 500 kilómetros de la capital campechana.

Ante su evolución, se prevé un incremento significativo de las lluvias en Campeche y el resto de la Península de Yucatán.

De acuerdo con los pronósticos, el sistema continuaría fortaleciéndose durante las próximas horas, mientras las autoridades permanecen atentas a su trayectoria y evolución.

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Hasta ayer, el sistema mantenía un 100 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Golfo de México, por lo que se esperaba la actualización de los reportes del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos sobre su evolución y posible fortalecimiento.

El sistema de baja presión, con alto potencial ciclónico, favorecerá condiciones de lluvia y tormentas en la región, por lo que la Península de Yucatán permanecerá bajo vigilancia durante los próximos días.

Se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el fenómeno favorecerá un constante ingreso de humedad que intensificará las precipitaciones a lo largo de la semana. Ante estas condiciones, se recomienda a la población extremar precauciones por la posible formación de turbonadas, descargas eléctricas, así como por el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En cuanto a las temperaturas registradas ayer, las más elevadas se presentaron en los municipios Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde el termómetro alcanzó los 34 grados Celsius como máxima y descendió hasta los 22 grados como mínima.

En las cabeceras municipales de Carmen, Calkiní, Hecelchakán, Tenabo, Dzitbalché, Escárcega y Candelaria se registraron temperaturas máximas de 33 grados Celsius y mínimas de 23.

Mientras que en los municipios Hopelchén y Calakmul se alcanzaron temperaturas máximas de 32 grados Celsius, con mínimas de 22.

Hasta ayer, “Isaías” mantenía un desplazamiento hacia el este y su centro se ubicaba entre 200 y 250 kilómetros al noroeste de las costas de Yucatán.

Aunque los pronósticos señalaban una baja probabilidad de impacto directo como ciclón tropical sobre la región, su circulación podría generar lluvias, incremento de los vientos y oleaje en la zona peninsular.