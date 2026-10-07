Campeche: Vecinos someten a tres presuntos asaltantes en Siglo XXI

En la Unidad Habitacional Siglo XXI, tres sujetos fueron sometidos por vecinos luego de ser señalados de presuntamente asaltar a un habitante de la zona, quien fue interceptado cuando circulaba en su motocicleta.

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Los hechos ocurrieron en la calle Quinta entre Décimo Sexta, donde los vecinos procedieron a someter a los tres responsables de manera violenta, ante los señalamientos de que estarían relacionados con robos registrados en el sector.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para controlar la situación y rescatar a los involucrados, ante esto dos de los sujetos resultaron con diversas lesiones y fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que el tercero quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche.

El caso quedó bajo investigación por el delito de robo con violencia.