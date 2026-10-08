Clima en Campeche viernes 9 de octubre: Isaías se aleja, pero seguirán las lluvias y tormentas

Aunque el huracán Isaías, de categoría 2, continúa alejándose de la Península de Yucatán, Campeche todavía registrará lluvias y tormentas eléctricas este viernes 9 de octubre, debido a la humedad que deja el ciclón y la llegada de una nueva onda tropical procedente del mar Caribe.

Noticia Destacada Huracán Isaías categoría 2 mantiene restricciones a la navegación en 11 puntos de Campeche

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, Isaías mantiene su desplazamiento hacia el noreste y ya no representa una amenaza de impacto directo para la región. Sin embargo, la vaguada asociada al sistema continuará favoreciendo el ingreso de humedad, mientras que su interacción con la onda tropical provocará chubascos y tormentas eléctricas dispersas durante el viernes, sábado y domingo.

Algunas precipitaciones podrían alcanzar acumulados de 25 a 50 milímetros en la Península de Yucatán, con posibilidad de encharcamientos, abundante actividad eléctrica y turbonadas en determinadas zonas. Para la ciudad de Campeche, se prevé una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 24 °C, con ambiente muy húmedo y mayor probabilidad de lluvias durante la noche.

Para los próximos días, el potencial de lluvias continuará en Campeche y el resto de la región, aunque a principios de la próxima semana las precipitaciones podrían disminuir temporalmente. Pese al alejamiento de Isaías, todavía será necesario tomar precauciones durante el fin de semana ante las lluvias previstas.

JGH