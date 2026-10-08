Niño de 12 años presenta vómitos tras comer pollo en Ciudad del Carmen; familiar exige reembolso

Un hombre acudió a una sucursal de Pollo Guerrero, ubicada en la colonia Benito Juárez, para solicitar el reembolso de su dinero, luego de señalar que su sobrino, de 12 años, comenzó a presentar vómitos después de consumir pollo que había comprado aproximadamente una hora antes.

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Los hechos ocurrieron en el establecimiento situado sobre la avenida 10 de Julio, esquina con calle 48, donde el cliente manifestó que se encontraba degustando los alimentos con su familia cuando el menor comenzó a sentirse mal, situación que atribuyó a un posible mal estado del pollo o de la salsa que acompañaba la comida.

Ante el reclamo, los encargados de la sucursal escucharon la inconformidad y, con la intención de evitar que el incidente escalara, decidieron devolverle el importe de la compra. Asimismo, ofrecieron disculpas por la situación, aunque señalaron que hasta ese momento no existían elementos que confirmaran que los alimentos estuvieran en malas condiciones.

Personal del establecimiento comentó que, de existir algún problema generalizado con el producto, esperaban recibir más quejas de otros clientes, algo que, según indicaron, no había ocurrido durante esa jornada.

Empleados mencionaron que ningún otro consumidor se había quejado durante la jornada laboral. / Israel Lozano

Incluso, algunas de las personas presentes probaron el pollo que fue devuelto a la sucursal y señalaron que tenía buen sabor y no percibieron olores desagradables. No obstante, estas apreciaciones no permiten determinar por sí solas si el alimento estaba en buen estado o descartar una posible contaminación.

Por su parte, el cliente aseguró que utilizaría el dinero reembolsado para llevar a su sobrino al hospital, debido a los malestares que presentaba.

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Aunque entre los presentes surgieron dudas sobre el origen de la queja, no se informó de una valoración médica que confirmara la causa de los vómitos, ni de pruebas que demostraran que el pollo o la salsa estuvieran contaminados.

Finalmente, el establecimiento optó por devolver el dinero para resolver la inconformidad en el momento. Hasta el cierre de esta información, no se contaba con un dictamen sanitario que confirmara o descartara alguna irregularidad en los alimentos.

JGH