Huracán Isaías categoría 2 mantiene restricciones a la navegación en 11 puntos de Campeche

El Huracán Isaías, de categoría 2, mantiene restricciones a la navegación en distintos puntos de Campeche, donde la Secretaría de Marina (Semar) reportó el cierre de los puertos de Campeche y Seybaplaya para embarcaciones mayores, como medida preventiva ante las condiciones marítimas generadas por el fenómeno meteorológico.

Noticia Destacada ¿Habrá clases mañana viernes 9 de octubre en Campeche? Esto se sabe tras el Huracán Isaías

De acuerdo con información difundida por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), también permanecen cerrados a la navegación de embarcaciones menores los puertos de Isla del Carmen, Cayo Arcas, Yuum Kaab Naab, Champotón, Campeche y Seybaplaya, lo que representa restricciones para las actividades pesqueras y marítimas en el litoral campechano.

¿Qué otros puertos de Campeche están cerrados por Isaías?

La dependencia federal precisó que las restricciones para embarcaciones menores también incluyen Isla Aguada, Palizada, Nuevo Campechito, Sabancuy y Atasta, localidades bajo la jurisdicción de Isla del Carmen.

Con estas medidas, las autoridades buscan reducir riesgos para pescadores, tripulaciones y prestadores de servicios marítimos, ante el oleaje y las condiciones adversas que todavía puede generar la circulación del huracán, pese a su desplazamiento hacia el noreste del Golfo de México.

También cierran puertos en otros estados por el huracán Isaías

Las restricciones se extienden a otros estados del Golfo de México y el mar Caribe. En Veracruz, permanecen cerrados a embarcaciones menores Cazones, Nautla, Tecolutla y Tamiahua, mientras que en Tabasco se reportan cierres en Frontera y Sánchez Magallanes.

En Yucatán, las medidas abarcan Progreso, San Felipe, Sisal, Celestún, Yucalpetén, Chuburná, Telchac, Las Coloradas, Río Lagartos, El Cuyo y Dzilam de Bravo, además de San Crisanto y Chabihau, bajo jurisdicción de Telchac.

Noticia Destacada Tormenta tropical Simón podría tocar tierra en México como huracán categoría 4: trayectoria y posible fecha

Por su parte, en Quintana Roo se reportaron cierres para embarcaciones menores en Puerto Juárez, Cozumel, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Isla Holbox e Isla Mujeres.

La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población mantenerse informada y extremar precauciones en actividades portuarias, turísticas, deportivas, pesqueras y de playa, así como respetar las indicaciones de las autoridades marítimas mientras continúen las restricciones.

JGH