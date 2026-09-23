Violencia obliga a desplazarse a 7 mil 400 personas en Campeche

El desplazamiento forzado interno ya forma parte de la radiografía demográfi ca de Campeche. Entre octubre de 2020 y octubre de 2025, al menos 2 mil hogares de la Entidad, integrados por unas 7 mil 400 personas, reportaron que uno o más de sus integrantes tuvo que emigrar por inseguridad delictiva o violencia, mientras que otros 758 hogares, con alrededor de 2 mil 400 personas, lo hicieron a causa de catástrofes naturales o de origen humano, reveló la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados fueron presentados por el coordinador estatal del Inegi en Campeche, David Rafael Espadas Cobá, quien dio a conocer la nueva fotografía estadística de la Entidad, levantada entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025, con fecha de referencia al 15 de octubre.

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De acuerdo con la EIC, Campeche alcanzó una población de 967 mil 098 habitantes en viviendas particulares habitadas, frente a los 926 mil 922 registrados en 2020, un incremento de poco más de 40 mil personas. Con esta cifra, la Entidad mantiene la posición 30 a nivel nacional por número de habitantes.

Por municipios, Campeche concentra la mayor población, con 294 mil 335 habitantes, equivalente al 30.43 por ciento; le sigue Carmen, con 252 mil 593, que representa 26.12 por ciento, y Champotón, con 84 mil 424. En contraste, los municipios con menor población son Palizada, con 8 mil 534 habitantes; Tenabo, con 12 mil 206, y Seybaplaya, con 15 mil 982.

La composición por sexo muestra que las mujeres representan 51.5 por ciento de la población y los hombres 48.5 por ciento. Además, la edad mediana aumentó de 29 años en 2020 a 32 años en 2025, refl ejo del cambio en la estructura demográfica de la Entidad.

En materia migratoria, entre octubre de 2020 y octubre de 2025 llegaron a Campeche 2 mil 025 inmigrantes internacionales. Entre los principales países de

origen destacan Estados Unidos, Cuba, Colombia, Venezuela, Canadá y Honduras. Para los estadounidenses, la principal causa fueron los motivos familiares, con 48 por ciento, mientras que entre cubanos, colombianos, venezolanos, canadienses y hondureños predominó el trabajo.

La población con discapacidad también aumentó: pasó de 52 mil 076 personas en 2020 a 61 mil 581 en 2025, equivalente a 6.4 por ciento de la población. El 53.5 por ciento son mujeres y 46.5 por ciento hombres.

En educación, 76.2 por ciento de los menores de 3 a 5 años asistía a la escuela; entre quienes tenían de 6 a 14 años la proporción llegó a 94.9 por ciento y entre los jóvenes de 15 a 24 años alcanzó 48.9 por ciento. La tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más bajó de 5.8 a 4.7 por ciento, mientras que el grado promedio de escolaridad aumentó de 9.7 a 10.1 años.

En el mercado laboral, la tasa de ocupación se ubicó en 97.6 por ciento. Del total de personas ocupadas, 37.8 por ciento fueron mujeres y 62.2 por ciento hombres. Por ocupación u ofi cio, 25.1 por ciento se desempeñaba como artesanos, personal de construcción y apoyo; 21.2 por ciento como funcionarios, profesionistas y técnicos; 17.6 por ciento en actividades auxiliares administrativas y servicios personales; 15 por ciento en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, pesca y caza; 13.1 por ciento como comerciantes y empleados en ventas, y 6.3 por ciento como operadores de maquinaria y conductores de transporte.

En vivienda, el número de viviendas particulares habitadas pasó de 260 mil 725 en 2020 a 292 mil 655 en 2025, con un crecimiento promedio anual de 2.1 por ciento. El promedio de ocupantes bajó de 3.6 a 3.3 personas por vivienda.

Uno de los cambios más notorios está en el acceso a las tecnologías. El porcentaje de viviendas con teléfono celular aumentó de 84.9 a 93.2 por ciento y las que disponen de Internet pasaron de 49.2 a 74.9 por ciento. En contraste, disminuyó la presencia de televisores, computadoras, dispositivos para oír radio, televisión de paga y líneas telefónicas fijas.

La Encuesta Intercensal 2025 revela una fotografía de un Campeche que crece en población y vivienda, envejece gradualmente, mantiene importantes flujos migratorios y registra avances educativos y tecnológicos, pero que también incorpora fenómenos sociales como el desplazamiento forzado interno dentro de sus principales indicadores demográficos